‘Kwetsbare’ kunst langer te bewonderen in centrum Ootmarsum

Een andere kunstroute dan je ze in Ootmarsum gewend bent. De kunst die nu in de etalages van verschillende ondernemers staat is gemaakt door mensen met een beperking. “Deze kunst verdient het net zo goed om gezien te worden”, vindt Jan Wegdam, initiatiefnemer van Ootmarsum omarmt Kwetsbaarheid. En gezien wordt het zeker; door het grote succes is de kunstroute een maand langer te lopen.

Om de kunst zichtbaar te maken is een route door het centrum bedacht. In totaal 46 ondernemers hebben in hun etalage en winkel ruimte gemaakt voor de schilderijen, beeldjes of mozaïek. De hele maand mei stond op die manier in het teken van “kwetsbare kunst”.

Het is verborgen kunst, die het verdient om gezien te worden Jan Wegdam

Bij de VVV zijn zoveel routeboekjes opgehaald dat is besloten het initiatief een maand te verlengen. Heel juni is de kunst nog te bewonderen. “We hoopten dat het aan zou slaan, maar het loopt beter dan we hadden durven dromen”, aldus Wegdam. “Mensen kunnen al naar onze galerie komen, maar we wilden meer doen om onze kunstenaars te laten zien. Dat is op deze manier gelukt.”

De route is een initiatief van Art Brut KIK, een galerie in het centrum van Ootmarsum. Kunstenaars die bij hen zijn aangesloten hebben allemaal een verstandelijke beperking of psychische problemen. “Ze maken kunst voor zichzelf, of als vorm van therapie”, legt Wegdam uit. Dat de reden van het maken anders is dan anders, betekent echter niet dat het niet het bewonderen waard is. “Het is verborgen kunst, die het verdient om gezien te worden.”

Verkocht

De route is niet alleen een succes qua bezoekers, het levert sommige kunstenaars ook écht iets op. “Van een aantal kunstenaars zijn al werken verkocht”, legt Wegdam trots uit. Daar doen ze het voor. “Veel kunst die nu in de etalages ligt, ligt anders bij de kunstenaar op zolder. Dat mag niet de bedoeling zijn.”