Het Ravijn-coach Ron Loos hoopt afscheid te nemen met beker: "Ik denk een hele mooie en spannende wedstrijd"

"Ik denk dat wij voor de finale heel hard gewerkt hebben en dat het voor de jongens ook extra mooi is dat we de finale gehaald hebben en dat we het verdiend hebben" , steekt hij van wal. "In de competitie hebben we met een doelpunt verschil verloren van UZSC en in de bekerpoule gewonnen. Het is een vergelijkbare ploeg. Ik zou op voorhand zeggen fifty-fifty. Het is een finale en in een finale komen er altijd extra dingen los. Ik denk dat het een hele mooie en spannende wedstrijd gaat worden. Ik heb er vertrouwen in."

Eigenlijk al gestopt

Loos nam het coachstokje over van Jan Mensink en vertrekt na het seizoen. "Ik was eigenlijk al gestopt en ik werd al Heintje Davids genoemd. Ik heb het puur gedaan omdat Jan ziek is geworden. Als de club belt, moet je dat gewoon doen. Het is gewoon een fantastische club en ik doe het met plezier."

Hoog tijd voor een prijs

De laatste prijs is alweer 26 jaar geleden en dus vindt Loos dat de prijzenkast een keer uitgebreid moet worden. "1995 is de laatste keer dat de mannen een prijs gewonnen hebben, de enige prijs in de clubgeschiedenis. Dat is heel lang geleden. Ik denk dat het hoog tijd wordt en ook dik verdiend is dat er nu een keer een prijs naar Nijverdal gaat. Daar gaan we ons uiterste best voor doen. Wij gaan zorgen dat de ploeg echt gebrand is en de jongens alles willen geven. Het is de laatste wedstrijd van een lang seizoen. Dan moeten de jongens alles geven. Ik heb er, nogmaals, alle vertrouwen in."