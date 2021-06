Hilde Jager mag ook individueel in actie komen op WK judo na afmelding Kim Polling

Judoka Hilde Jager komt komende week ook individueel in actie tijdens het WK judo in Hongarije. De Markelose zou alleen tijdens de mixteamwedstrijden in actie komen, maar door de afmelding van Kim Polling is er een plekje vrij gekomen.

"Ik was echt super blij toen ik te horen kreeg dat ik naast de teams ook individueel mee mag doen aan het WK. Dit is natuurlijk bijna het grootste toernooi dat er is, dus het is mega vet dat ik daar mag gaan judoën", zegt Jager, die op 10 juni aan de bak mag in de categorie tot 70 kilo.

Vertrouwen

"Ik heb er echt super veel zin in, en zo wil ik er ook in gaan. Zonder veel druk. Maar na de Grand Slam in Rusland een paar weken geleden heb ik ook vertrouwen gekregen en wil ik ook graag wat van mezelf laten zien. Ik denk ook echt dat dat mogelijk is, met een goed plan en dezelfde mindset als die ik daar had. Ik zal na afloop blij zijn als ik mij aan het plan gehouden heb en hierin geen fouten gemaakt heb. En als ik ervan heb genoten natuurlijk, want dat vind ik ook heel belangrijk!"