Bermmaaisel op akkers moet zorgen voor betere structuur van bodem

In de verte lopen drie mannen met een oranje hesje langs de ringweg van Hellendoorn. Naast hen rijdt een busje met knipperlichten aan en borden achterop. Het verkeer haalt voorzichtig in. De drie mannen zijn van de groendienst en hebben een contract bij de gemeente. Het trio, met afstand tot de arbeidsmarkt, loopt zo'n vijftien kilometer per dag om het afval uit de bermen te halen, zodat het gemaaide gras schoon bij de boeren komt.

De kleine tractor maait juist niet netjes alles kaal. Alleen wat echt nodig is voor de veiligheid. De rest blijft staan. Zo blijft er genoeg plek voor insecten om te leven en ook voor het kleine wild en vogels is er plek om te schuilen. Het is bijna niet-Nederlands om zoveel 'onkruid' te laten staan.

Biodiversiteit verhogen

"Zo verhogen wij de biodiversiteit in de bermen en ontstaan er ongelooflijk lange linten waar de natuur gewoon haar gang kan gaan", vertelt Erik Companje van de gemeente Hellendoorn trots. Hij is de kartrekker van het project dat hij samen met lokale boeren, Mineral Valley Twente en het Waterschap Vechtstromen heeft opgezet.

"De meeste gemeentes klepelen hun bermen. Dat betekent dat ze de bermen maaien en het maaisel laten liggen. Hierdoor verrijken de bermen en komt er voornamelijk gras, waar veel insecten niet zoveel aan hebben. Maar door het gemaaide gras een paar dagen later af te voeren, verschraal je de grond en komen de kruiden die insecten nodig hebben weer terug. Daar zitten bloemetjes aan die als voedsel dienen of waar insecten hun eitjes op leggen", vertelt Companje.

Organische stof

"Gemaaid gras van bermen kan een hele mooie bodembedekker zijn voor onze grond. Het is een organische stof, een soort compost die het bodemleven verbetert en mineralen toevoegt", vertelt loonwerker en melkveehouder Gert-Jan Poppink uit Daarle.

"We houden precies bij wat er gebeurt, zodat we ook na vijf jaar kunnen bepalen of het echt heeft gewerkt. Vorig jaar hadden we al iets minder last van de droogte." Poppink wordt wel blij van deze gratis bodemverbeteraar.

Wettelijk afval

Maar eenvoudig is het niet. "In de wet staat dat bermgras afval is. En afval mag je niet zomaar dumpen. We moeten het voor deze proef binnen vijf kilometer bij een lokale loonwerker leggen, daar wordt het nog een keer doorzocht op afval en nadat het is uitgereden op de akker gaat de groendienst nog een keer al het afval eruit halen."

In weilanden waar vee loopt, wordt het niet gebruikt. "Bewust, want we zien wel eens dat koeien overlijden door blik in het gras. Dat moeten we te allen tijden voorkomen."