Myrthe (20) over toekomstig verbod op straatintimidatie in Enschede: "Gaat eindelijk iets gebeuren"

De 20-jarige studente stelde in de petitie dat jonge vrouwen in Enschede niet meer alleen over straat durven lopen. Vrouwen werden volgens haar in het centrum van de stad lastiggevallen door mannen die seksistische dingen roepen, vrouwen aanraken of zelfs volgen naar huis.

"Dat gebeurt zeker in Enschede, kan ik u vertellen uit mijn eigen ervaring, maar ook uit die van mijn vriendinnen en huisgenoten. Middels mijn petitie ben ik er ook achter gekomen dat dit breder gaat dan alleen Enschede, helaas", aldus Myrthe in juni 2020 tegen de voltallige gemeenteraad van Enschede.

'Hot topic'

Myrthes verhaal wordt serieus genomen en Enschede besluit harder op te treden tegen seksuele intimidatie en andere overlast op straat. Dat resulteert in honderden boetes, meer live-cameratoezicht en het opleggen van meerdere gebiedsverboden. Ze is blij met alle stappen die sinds vorig jaar zijn gezet. "Ik geef het nu uit handen aan politici. Voor hen is het de tijd om iets te gaan doen. Ik ga verder met m'n studie, maar het balletje is zeker gaan rollen."

Ze ziet ook dat er dingen veranderd zijn ten opzichte van een jaar geleden. "Voor mijn gevoel is het minder geworden en dat gevoel hebben mijn vriendinnen ook. Het is natuurlijk een hot topic sinds afgelopen jaar. Je kunt nooit zeggen waardoor het komt, maar ik hoop dat het deze kant op blijft gaan."

Duidelijk signaal

Volgens Myrthe is het in ieder geval een duidelijk signaal naar de buitenwereld. "Dit is niet normaal. Dit is strafbaar. Misschien gaan mensen er op deze manier anders naar kijken. Een stukje bewustwording, opvoeding en misschien heropvoeding."

