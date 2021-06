Naast blijdschap ook zorgen over heropenen middelbare scholen: "Er zijn docenten die het absoluut niet begrijpen"

"Natuurlijk zijn we heel blij dat we vanaf vandaag weer volledig fysiek les gaan geven", zegt Rebecca Baars, directeur van het Meander College. "Daarom hebben we de leerlingen ook onthaald met muziek van onze eigen bigband. We wilden er een feestelijk tintje aan geven."

Zorgen

"Maar er is ook absoluut een grote maar", zegt ze. "Er zijn ook zorgen over de volledige openstelling van de school. En dat zit hem vooral in het feit dat we tussen de leerlingen de anderhalvemetermaatregel niet meer hoeven te hanteren."

De vrees is dat daardoor het onderlinge besmettingsgevaar toeneemt. "Veel van onze docenten zijn nog niet gevaccineerd en afstand houden in een relatief kleine school is met 1.300 leerlingen gewoon erg lastig."

Directeur Rebecca Baars van het Meander College in Zwolle (Foto: Marielle Beumer)

Op de vraag of ze er zelf voor gekozen zou hebben om de laatste zeven weken vlak voor de grote vakantie nog helemaal open te gaan, is de directrice helder. "Ik denk het eigenlijk niet. Ik was liever op dezelfde voet doorgegaan, zoals we dat in de afgelopen periode hebben gedaan. Dat betekent dat de leerlingen gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek les hadden, waardoor er minder leerlingen tegelijk in de school aanwezig waren."

"Er zijn ook docenten in mijn team die absoluut niet begrijpen waarom dit nu zo vlak voor de vakantie gebeurt, en die boos zijn over het feit dat ze nog steeds niet met voorrang gevaccineerd zijn."

'Weer gefocust'

Ook onder de leerlingen van het Meander College zijn de gevoelens over de openstelling wisselend. Zo laat Arjan uit de eerste klas van het havo/atheneum weten dat hij blij is, omdat hij zijn vrienden weer ziet. "Dat is natuurlijk een stuk gezelliger. En bij de lessen in de klas is iedereen tenminste weer gefocust en zit niet de helft van de klas onderuit gezakt, online mee te luisteren. Nu doet iedereen tenminste weer goed mee."

Maar aan de andere kant van de tafel in de inmiddels drukke aula van het Meander College laat Nienke een ander geluid horen over het hervatten van de fysieke lessen. "Ik vind het wel heel erg druk, ik weet niet of ik er blij mee ben. Ik vond de halve klassen wel lekker rustig, omdat je dan meer aandacht kreeg."

Lekker bijkletsen

Ze vervolgt: "Bovendien kon je tijdens de online-lessen tussendoor ook weleens andere dingen doen. Dat vond ik prettig. Maar het is wel fijn dat ik nu weer contact heb met alle leerlingen uit mijn klas die ik lang niet gezien heb."

Op de vraag wat ze vandaag als eerste gaat doen ligt het antwoord dan ook voor de hand. "Lekker bijkletsen natuurlijk."