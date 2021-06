Nieuw zwembad Het Diekman in Enschede kost 18 miljoen, gemeente moet garant staan

Zonder garantstelling geen lening en dus ook geen nieuwbouw, zegt het college van burgemeester en wethouders. Omdat de zwembaden Aquadrome en Het Slagman in 2024 worden gesloopt, is er in dat scenario geen zwemvoorziening meer in de stad. Het college wil dus dat de gemeenteraad eind deze maand instemt.

Veertig jaar

Sportaal wil naast het buitenbad op Het Diekman een wedstrijdbad (25 meter) en een instructiebad (25 meter) bouwen ter vervanging van de huidige zwembaden Aquadrome en Het Slagman. De totale kosten zijn berekend op 18,2 miljoen euro, af te schrijven over veertig jaar. Sportbedrijf Sportaal brengt eigen geld in, maar moet voor 17 miljoen euro nog een lening afsluiten.

Gezien de financiële positie van Sportaal wil de Bank Nederlandse Gemeenten alleen een lening verstrekken als de gemeente Enschede garant staat. Een garantstelling houdt in dat als Sportaal (bij een faillissement) niet in staat is om de lening af te lossen, de gemeente voor het resterende bedrag wordt aangesproken.

'Veilige investering'

Volgens de gemeente zijn de risico's bij een garantstelling laag. In- het ergste scenario, een faillissement van Sportaal, verwerft de gemeente het zwembadgebouw en de grond als onderpand.

"Dat zal geen 17 miljoen euro waard zijn, maar hoeveel wel hangt af van de marktsituatie op dat moment", aldus Tjebbe Bakker van de gemeente Enschede. Bakker noemt het "een veilige investering, omdat alle kosten voor 40 jaar zijn inbegrepen, zoals het vervangen van installaties." Het reguliere onderhoud is geregeld in een jaarlijkse bijdrage van ruim 1,1 miljoen euro.

Het is een veilige investering, omdat alle kosten voor 40 jaar zijn inbegrepen Tjebbe Bakker, gemeente Enschede

En als Sportaal toch failliet gaat? "Dan hoeven we de exploitatiebijdrage aan Sportaal natuurlijk niet meer te betalen. Die kunnen we dan inzetten." Die bijdrage, 7 miljoen euro per jaar, is echter ook bedoeld voor de exploitatie van alle sportaccommodaties in Enschede.

Op papier zorgelijk

De financiële situatie van het in 2016 opgerichte Sportaal is op papier zorgelijk. Uit het meest recente jaarverslag (2019) blijkt dat 97,8 procent van het totale vermogen bestaat uit schulden of voorzieningen. Met andere woorden: er is nauwelijks ruimte om aan betalingsverplichtingen op lange termijn te voldoen. Omdat Enschede de enige opdrachtgever is, komen alle financiële risico's van Sportaal op conto van de gemeente.