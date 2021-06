Registraties mogen weer in gele vaccinatieboekje: “Werk kon zo weer opgepakt worden”

De veel besproken registratie mag weer gezet worden in het gele vaccinatieboekje. Bij de vaccinatielocatie in Zwolle waren vanochtend al tientallen mensen die met terugwerkende kracht de registratie kwamen halen.

“Ik wil deze zomer op vakantie, dus voor de zekerheid maar het boekje meegenomen”, vertelt Eric Bulder. Samen met Bulder zijn er nog tientallen mensen die - voornamelijk met die reden - vandaag het boekje mee hadden naar de IJsselhallen. “Ik weet dat het niet een officieel bewijs is, maar dan heb ik het in ieder geval”, legt Bulder uit.

'Weg moeten sturen'

In de ochtend waren er al tientallen mensen geweest die al wél waren gevaccineerd, maar nog geen registratie hadden ontvangen. “Het is eigenlijk niet de bedoeling dat deze mensen naar de priklocatie komen”, benadrukt GGD-dagcoördinator Iris Kouwen. “Ik heb een aantal mensen ook weer weg moeten sturen. We willen niet dat de mensen die vandaag een prik komen halen extra lang moeten wachten.”

Toch vindt Kouwen het bijzonder dat mensen voornamelijk de registratie willen om mee te kunnen reizen. “Het gele boekje geldt niet als bewijs waarmee je overal heen kunt reizen. Het is een bevestiging voor de mensen zelf dat ze een prik hebben gehad, meer niet.”

'Gewoon weer opgepakt'

In tegenstelling tot de GGD-locaties in IJsselland wordt op de GGD-locaties van de GGD Twente pas maandag gestart met de registraties. “Voordat er drie weken geleden - vanuit het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - een verbod werd gegeven op de registraties, deelden wij ze in IJsselland gewoon uit. Dus het werk kon na die drie weken gewoon weer opgepakt worden”, vertelt Kouwen.

Wie alsnog een registratie in het gele boekje wil kan bij de GGD IJsselland op aparte locatie en tijden terecht. In Zwolle is dat op de donderdagen van deze maand, tussen vier 's middags en acht uur 's avonds aan de Zeven Alleetjes 1. In Deventer kan dat op de woensdagen 9, 16 en 23 juni van één tot vier uur aan de Schurenstraat 8a.