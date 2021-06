Café in Hengelo zit om zes uur 's ochtends al vol: "Geeft weer energie"

Er was plek voor zo'n twintig gasten. Die moesten wel van tevoren een plekje reserveren. "Denk aan wat we allemaal gemist hebben. Dit is toch geweldig", aldus een enthousiaste caféganger. Bezoekers die nu nog langs willen komen hebben pech. "Het is uitverkocht", aldus uitbater Erwin Kwakman.

'Flink gemist'

Kwakman wilde iets speciaals doen om de versoepelingen te vieren. Hij vroeg zanger Hendrik Jan Bökkers om een optreden te verzorgen. "Hij belde me op en ik vond het meteen zo'n toffe actie. Dus ik zei: 'dat gaan we doen'."

Hoewel er door corona nog altijd minder mensen in het café zijn toegestaan, is Kwakman blij dat er weer het een en ander mogelijk is. "Het geeft weer goede energie. Dit hebben we de afgelopen maanden flink gemist."

"Backstage zat ik te bedenken dat het een jaar geleden is dat ik hier stond", zegt Bökkers (Foto: RTV Oost)

Ook de aanwezige gasten genoten zichtbaar en dat weerhield sommigen er niet van om een biertje te bestellen. "Dit is een bijzondere situatie, dus dan mag je ook op een bijzonder tijdstip een pilsje drinken."