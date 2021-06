Bent Viscaal in top tien in eerste race Baku, poleposition in tweede race

Bent Viscaal is als tiende geëindigd tijdens de eerste sprintrace van de Formule 2 in Baku. Door dat resultaat mag de coureur uit Albergen vanmiddag in de tweede race starten vanaf poleposition.

In de Formule 2 werkt het zo dat de startopstelling van de tweede wedstrijd het tegenovergestelde is van de top tien van de eerste race. "Er zat wel wat meer in, maar ik besloot geen onnodige risico's te nemen", zegt Viscaal. "Stel je voor dat ik de uiteindelijke nummer negen had aangevallen, en we er samen afvlogen. Dan had ik nu helemaal niets gehad. Het tempo om verder naar voren te rijden was aanwezig, maar je moet ook vooruit denken. Vanmiddag is het tijd om te oogsten. Uiteraard ga ik voor de overwinning."