Mevrouw Lampie is er uiteraard bij als Preston Palace in Almelo de deuren weer mag openen

Dat werd vanmorgen in alle vroegte al gevierd in muziekcafé de Cactus in Hengelo. En een paar uur later ook in Preston Palace, waar de bekende vlog-familie Bellinga de opening verrichtte. Dat mensen wel weer toe zijn aan een verzetje bleek, want al snel stond er een flinke rij voor het resort.

Een van die wachtenden was dus mevrouw Lampie. "Ik ben hier al zo'n tweehonderd keer geweest, ja." En ze blijft terugkomen. Om herinneringen te herbeleven. "Ze noemen me hier moeder Preston. Vroeger kwam ik hier met mijn man. No niet meer, maar hier zijn dus al die herinneringen."

Mevrouw Lampie was al zo'n tweehonderd keer in Preston Palace geweest en kon vandaag dus niet ontbreken (Foto: RTV Oost)

Het is 'het stukje gezelligheid' dat haar weer naar Preston Palace trekt. "Thuis ben ik ook maar alleen. Ik heb acht maanden in mijn eentje gezeten. Ik ben veel te blij dat ik hier weer terug mag komen. Ik heb er speciaal twee prikken voor gehaald", zegt ze lachend. "Ik kom helemaal los. Ik sta helemaal te trillen"

Ook directeur Carlo Slag van Preston Palace heeft een prima dag. "Dit voelt fantastisch. Ik reed hier vanmorgen naartoe met het gevoel alsof ik een nieuw bedrijf ging openen. Een heel vreemd, maar ook euforisch gevoel."

Acht maanden bleef Preston Palace gesloten tijdens de lockdown. "Wij hebben, in tegenstelling tot heel veel reguliere hotels, een all-inclusive formule. Mensen zoeken niet alleen naar een bed en ontbijt, maar willen gebruik maken van alle faciliteiten." Met de restricties van de afgelopen maanden kon er alleen een hotelkamer en wat te eten geboden worden. "Onze gemiddelde gast komt daar niet voor. Ik had eigenlijk niks te bieden."

Met de restricties die nu nog binnen het huidige versoepelingspakket bestaan, kan Slag maximaal 450 gasten ontvangen, ongeveer een kwart van wat mogelijk was voor de wereld met corona te maken kreeg. Voorlopig is dat prima, betoogt Slag. "Je moet ook niet onderschatten hoe het voor het personeel is om de gang er weer in te krijgen, om de processen weer onder de knie te krijgen. Na drie weken vakantie heb je als werknemer vaak al dat je een paar dagen moet inkomen. Dit heeft acht maanden geduurd."