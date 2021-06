Hofleverancier Tex Town Tigers boekt dubbele zege op Amsterdam Pirates

In het eerste duel was het al na vier innings klaar. In de eerste pakte de Enschedese thuisploeg een 4-1 voorsprong en nadat de ploeg uit hoofdstad op 4-2 was gekomen, liep TT Tigers in de vierde inning met acht punten uit naar 12-2.

De eerste inning van de tweede wedstrijd was er één met negen punten: 5-4. In de tweede inning maakte Amsterdam gelijk, maar door twee punten in de vierde inning en vijf in de vijfde voor de thuisploeg, werd het 12-5 en was ook dit duel voortijdig voorbij.

Stand

In de stand komt Tex Town Tigers op 22 punten. Dat zijn er net zoveel als koploper Olympia, al speelde Tex Town Tigers wel een wedstrijd meer en heeft ook nummer drie Sparks minder verliespunten. De competitie ligt nu ruim een maand stil en gaat verder op 10 juli.

Hofleverancier Oranje

Nog meer goed nieuws bij Tex Town Tigers, want deze week werd bekend dat de ploeg hofleverancier is voor het Nederlands softbalteam voor het EK van eind deze maand. Zes van de zeventien speelsters komen van de Enschedese ploeg: Britt Vonk, Ginger de Weert, Dinet Oostink, Lizzy Clarijs, Lindsey Meadows-Oosterveld en Annemiek Jansen. Nederland hoopt de elfde Europese titel binnen te halen.