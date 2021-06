Jongeren uit Wanneperveen in actie tegen woningnood: "Wij willen hier graag blijven"

Tientallen tenten, stoelen, vlaggen, een caravan en een bord bij de ingang met een duidelijke oproep aan de gemeente Steenwijkerland: hier moeten woningen komen! De jongeren hebben er werk van gemaakt. Slechts een week geleden ontstond het idee voor de ludieke actie. Daarna ging het snel.

Noodklok

"We hebben een commissie samengesteld om dit te kunnen organiseren", vertelt Janel de Boer (25). Ze is blij verrast dat het zo snel is gelukt. "Heb je ons bord al gezien? We hopen dat er op deze manier meer aandacht komt voor de woningnood in ons dorp."

Bekijk hier hoe de jongeren actie voerden:

Het gaat om de boodschap, dat we de noodklok luiden en de gemeente wakker willen schudden, er moet nu wat gebeuren. Janel de Boer, vraagt aandacht voor de woningnood in haar dorp

Bij de tenten staan nummers. "Zo lijkt het net echt een straat met huisnummers. Natuurlijk hadden we hier liever huizen gezien dan tenten!" De camping werd vanochtend om 11.00 uur opgebouwd en aan het einde van de middag is alles weer opgeruimd. "We drinken nog wel wat, maar het gaat niet om de gezelligheid. Het gaat om de boodschap, dat we de noodklok luiden en de gemeente wakker willen schudden. Er moet nu wat gebeuren!"

Eigen plekje

Het merendeel van de jongeren woont nog bij vader en moeder. "Straks willen we wel een keer uit huis. Waar moeten we dan heen? Er is niets te koop in Wanneperveen." Twee andere meiden vullen haar aan: "Iedereen van ons weet zeker dat ze hier willen blijven. Ik studeer in Groningen, zij in Zwolle."

Of ze daar later niet willen wonen? "Nee, wonen in de stad... waar je je buren niet kent. Lijkt me niks. Er zijn inderdaad veel meer faciliteiten, zo hebben we hier bijvoorbeeld niet eens een supermarkt. Toch, in Wanneperveen hebben we een grote vriendengroep, dorpsgevoel en een actief verenigingsleven. Dat ruil je niet zomaar in."

Janel (25) en Levi (24) willen allebei blijven wonen in Wanneperveen, net zoals veel leeftijdsgenoten (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

In Wanneperveen hebben we een grote vriendengroep, dorpsgevoel en een actief verenigingsleven. Dat ruil je niet zomaar in. Bezorgde jongeren uit Wanneperveen

Net als de anderen woont Levi van Dalen (24) nog in zijn ouderlijk huis. Hij is vandaag de woordvoerder van de club. Al twee jaar lang is hij op zoek naar een woning in zijn dorp. "Ik ben toe aan een eigen plekje. Het liefst blijf ik wonen in Wanneperveen, want ik vind het hier supergezellig. Alle leeftijden gaan met elkaar om. Heb hier mijn leven. Er zit alleen zo weinig schot in, dat ik al een keer ergens anders ben gaan kijken."

Toekomst

Volgens hem is het ook voor de toekomst van Wanneperveen, een dorp met ongeveer 1.700 inwoners, van belang dat er betaalbare starterswoningen komen. "Op dit moment is er een man of tien op zoek. Dat worden er veel meer. Als zij noodgedwongen ergens ander moeten gaan wonen, verdwijnt dus de jeugd."

Als jongeren noodgedwongen ergens anders moeten gaan wonen, valt er veel weg. Je houdt de ouderen en 'import' over.. Levi van Dalen, vraagt aandacht voor de woningnood in zijn dorp

Zij zijn juist erg actief binnen verschillende verenigingen. "Dat valt dan allemaal weg, dat is de consequentie. Je houdt de ouderen en 'import' over."

Colin Hoorn van Dorpsbelang Wanneperveen staat vanaf de straat toe te kijken. Hij vindt het begrijpelijk dat de jeugd van zich laat horen. "We steunen dit initiatief. Het is slecht voor de leefbaarheid wanneer ze weggaan. We krijgen straks een nieuwe school: wat heb je daaraan zonder deze generatie?"

Een grote kraan werd erbij gehaald om, symbolisch, alvast te beginnen met de bouw van woningen op dit stuk grond (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

'Woningen hadden klaar moeten zijn'

Hoorn snapt niet dat de gemeente geen actie onderneemt. "Dit speelt al langer. Woningen op de plek waar we nu staan, die hadden klaar moeten zijn." Hij legt uit dat er contact is geweest met de gemeente. "We hebben dit probleem regelmatig aangekaart. De gemeente heeft in 2018 een enquête opgesteld, er is vorig jaar een wethouder langsgekomen. Het is nu een jaar later!"

Waar de camping vandaag staat, daar zou meteen kunnen worden gebouwd meent hij. "Er is vijf hectare beschikbaar, grond van de gemeente. Eerst kon er niet worden begonnen vanwege Natura 2000, grenzen die nu zijn verlegd. Ruimte zat."

De gemeente Steenwijkerland heeft aan de jongeren laten weten binnenkort met ze in gesprek te willen gaan.