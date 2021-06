Omwonenden in actie tegen zonnepark bij Het Rutbeek: 'Het geeft een sociale spanning'

Hoewel er formeel nog geen vergunning is aangevraagd of plan is ingediend, komen enkele buurtbewoners nu al in actie. In de omgeving van het beoogde zonnepark - langs de Usselerveenweg - zijn meerdere spandoeken opgehangen.

Buurtbewoners over het zonnepark:

Een kilometer breed

Het zonnepark is een initiatief van ontwikkelaar TP Solar en de lokale coöperatie Enschede Energie. Met een omvang van 34 hectare (zo'n 50 voetbalvelden) zou het het grootste zonnepark van Enschede worden. Op het breedste punt is het beoogde zonnepark meer dan een kilometer lang.

De bezorgde omwonenden vrezen dat dit ten koste gaat van het uitzicht over de oude veengronden. Volgens hen gaan er kostbare landbouwgronden verloren als deze voor 25 jaar ter beschikking worden gesteld voor zonnepanelen. Enschede Energie zegt juist dat deze landbouwgronden van mindere kwaliteit zijn, omdat het voormalige vuilstortgronden betreft.

In 1924 koopt de gemeente - om van de vuilnisbelt aan de Poolmansweg (Stadsveld) af te komen - 60 hectare grond aan in het Usselerveen. Acht jaar later wordt er nog eens 120 ha bijgekocht. De gronden fungeren als vuilstortplaats. Om het afval van Stadsveld naar het Usselerveen te verplaatsen wordt een smalspoorlijn van 6 kilometer lengte aangelegd. De contourten van die spoorlijn (bv. de Usselermarkeweg en de Helmerzijdeweg) zijn nog altijd zichtbaar. Pas in 1969 is de vuilnisbelt bij Het Rutbeek helemaal buiten dienst.

Buurtbewoners hebben een petitie online gezet. Initiatiefnemer Martijn Boshuis hoopt de politiek zo al in een vroeg stadium wakker te schudden. "Ga eerst het gesprek aan met de buurtschap, kijk naar alternatieven", aldus Boshuis. "Er zijn zo veel daken in de stad die je met zonnepanelen kan bedekken."

Sociale spanningen

Boshuis denkt dat het zonnepark ten koste gaat van toerisme. "Mensen komen hier om te genieten van de natuur. Om te wandelen en te fietsen. Er zijn groepsaccommodaties vlak bij het beoogde zonnepark. Willen mensen daar straks nog wel verblijven?"

Arjan Stokkers merkt op dat de energietransitie zijn weerslag heeft op de onderlinge verhoudingen in de buurtschap: "Het geeft wel een sociale spanning, dat het minder gezellig wordt. Dat de contacten en de sociale samenhang minder worden."