Lekker gamen in museum in Zwolle: het kan weer nu de maatregelen versoepeld zijn

"We hebben het een hele poos uit kunnen houden anders waren we er ook niet meer geweest." Open mogen, mensen over de vloer; het stemt vrolijk. Niet alleen bij Groenewold is de opluchting van het gezicht af te lezen, ook de mensen die vandaag naar zijn museum gingen, zijn vrolijk.

Een boel blije gezichten waren er vandaag te zien in Zwolle. En dan is het niet erg dat het voorlopig nog op afspraak moet. " Dat maakt niet uit. Mensen kunnen bellen, mailen, online bestellen. Er mogen meer dan genoeg mensen naar binnen. We hebben genoeg vierkante meters."

RTV Oost toerde vandaag door de provincie en ging kijken bij verschillende onderneming die vandaag dankzij de versoepelingen weer meer mochten of zelfs vandaag weer voor het eerst open mochten.

Pronkstuk

Vraag Groenewold niet wat zijn pronkstuk is in het museum dat vol oude computers staat. "Dat is een gemene vraag", antwoordt hij om vervolgens toch al snel met een antwoord te komen. "We hebben hier een oude Pong Arcade kast staan. Die zie je niet zo heel veel. Dat is wel een bijzondere."

De oude Pong Arcade kast in het museum (Foto: RTV Oost)

Voor veel mensen die vandaag naar het museum kwamen, betekende het tripje naar Zwolle dat ze eindelijk weer iets konden doen. "Mensen kunnen ervaren hoe het vroeger was om met die games te spelen." Overigens staan er niet alleen maar hele oude computers opgesteld. Ook de meest recente Playstation is er te vinden. "De jongens zijn al niet meer weg te trimmen daar."

De versoepelingen hadden voor Groenewold en zijn museum niet veel later moeten komen. "We hadden het nog wel even uitgehouden, maar dit is heerlijk."

Iets meer te doen

Dat kan een vader beamen die wat er verderop achter een flipperkast staat te spelen, want ook die zijn in het museum te vinden. "Ik vroeg aan mijn kinderen naar welk museum ze zouden willen en die zeiden meteen het spelletjesmuseum. Daarom zijn we hier. Het is wel heel fijn dat je net weer wat meer dingen kan doen in het weekend." En stiekem vermaakt vader zich dus ook prima met al die oude spelletjes.