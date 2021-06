Eigenaar dode hond met vastgebonden voorpoten achterhaald, onderzoek naar eventuele betrokkenheid

De dierenpolitie heeft de eigenaar van de hond achterhaald, die donderdag dood met vastgebonden voorpoten in het Zwarte Water bij Zwolle werd gevonden. Of de eigenaar ook verantwoordelijk is voor de dood van de hond wordt verder onderzocht.

De politie kreeg donderdag meerdere meldingen over een dode hond in het Zwarte Water bij Zwolle. Ter plaatse werd inderdaad een dode stafford gevonden, waarbij de voorpoten met tiewraps waren vastgebonden. De hond is vermoedelijk levend het water ingegooid en daarna overleden.

De hond had een chip, maar daaruit kwamen geen gegevens. Na verder onderzoek heeft de dierenpolitie de eigenaar van de stafford toch gevonden. Of de eigenaar verantwoordelijk is voor de dood van de hond, of dat iemand anders dat is, wordt nu verder onderzocht.

Mensen die meer informatie over de zaak hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie. "We zijn blij dat er ontwikkelingen zijn in deze zaak en bedanken iedereen voor het meedenken."