Staphorster bosgebied decor voor nieuwe stripheld Arie de Boskanarie

Arie de Boskanarie en de Zwarte Dennen is een verhaal van Ahmad, de zoon van Iraaks-Koerdische vluchtelingen. Hij groeide met nog een broer en twee zussen op in de Wijk, net over de provinciegrens, waar zijn ouders in 1988 een huis toegewezen kregen. "Met mijn familie struinde ik als kind vaak door de uitgestrekte Zwarte Dennen. In mijn hoofd vormde zich later als volwassene langzaam een verhaal met als decor het bosgebied waar ik zo graag kwam."

Donald Duck

Ahmad die Media, Informatie en Communicatie studeerde, kwam er lange tijd niet aan toe om het uit te werken. Nadat hij als jonge tv-maker in Iraaks-Koerdistan had gewerkt, keerde hij terug om nu voor onder meer de Donald Duck te gaan werken. Het verhaal dat al lang in zijn hoofd zat, kwam eruit toen ook striptekenaar Ralph Dikmans uit Boxtel bereid was mee te doen. Dikmans is de tekenaar van de stripreeks Anders-Man en de schrijver van Monstertober, Dik Dieet en Ridder, Schild en Vrind.

Ahmad Resh bedacht Arie de Boskanarie en laat het verhaal afspelen in de omgeving van zijn jeugd. (Foto: Eelco Kuiken)

Arie de Boskanarie kwam door de samenwerking tussen Ahmad en Ralph tot leven. De gele vogel, klein, geel en dapper, woont in de Zwarte Dennen, waar de exoot rondfladdert tussen de lokale bosbewoners die de kanarie eerst even uit de boom kijken. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan deze bossen. Ik heb heimwee. Zeeland is leuk, maar ik mis de Zwarte Dennen en ik droom erover om terug te verhuizen."

Dierenwinkel

Arie de Boskanarie woonde niet altijd in het fraaie bosgebied in Staphorst. Nee, de vogel kruipt op - uiteraard - de Canarische Eilanden uit zijn ei. Niet lang daarna komen er boze mensen die hem roven en zo komt Arie in een dierenwinkel in Nederland terecht. Die kleine gele pluizige Arie zit te kijk en te koop in een kooi. "Het verhaal heeft natuurlijk raakvlakken met het verhaal van mijn ouders die uit Iraaks-Koerdistan vluchtten en in een vreemd land terechtkwamen en daar een nieuw leven opbouwden", zegt Ahmad. "Zelf werd ik hier geboren, maar ook ik voelde mij soms toch een vreemde in de Wijk, net als Arie."

Staphorster bosgebied decor voor nieuwe stripheld Arie de Boskanarie (Foto: Eelco Kuiken)

Een meisje krijgt Arie en stopt hem in een kooitje, waar hij verpietert. Zoals dat zo vaak gaat met huisdieren, vinden kinderen deze maar even leuk. Daarna zijn ze vooral lastig. Het meisje vindt dat ook en laat Arie vrij, die weg fladdert en in de Zwarte Dennen terechtkomt.

Vrienden maken

De gele vogel valt behoorlijk op en daar heeft hij in het begin last van. Wel veel dieren accepteren hem eerst niet. Later verovert hij toch de harten van Bram het hert, Ben de das en Sil de vos. "Ook in een nieuw land kan je vrienden maken, ook al ben je knalgeel. Toch blijft Arie de Canarische Eilanden en zijn ouders missen. Na alles wat hij meemaakte, wil hij wel strijden tegen dierenleed en dat doet hij vol verve", zegt Ahmad. "Hij gebruikt zijn achtergrond om te strijden tegen het leed wat hemzelf overkwam."

Wat Ahmad in zijn hoofd had, tekende Ralph Dikmans. Het is een verhaal wat gaat over ontheemd zijn, heimwee hebben, gemis, een nieuw bestaan opbouwen en proberen het goede te doen. "We hebben het vaak over dierenleed. Wij kijken daar vaak met een menselijke blik naar. Ik wilde een verhaal maken door de ogen van een dier, hoewel ik geen dierenactivist ben, maar scenarist."

Reeks

Arie de Boskanarie en de Zwarte Dennen is nummer 1 van hopelijk een hele reeks. "We kijken hoe het gaat en of het aanslaat. Het zou goed kunnen dat er meerdere delen komen. Allemaal met als decor De Zwarte Dennen, waar ik als jongetje zo vaak kwam."

Uitgeverij Cliché! geeft Arie de Boskanarie uit. Het bedrijf staat bekend om de Heer Bommel en Tom Poes- verhalen.