Jonge fans verzamelen zich in De Lutte in hoop glimp spelers op te vangen: "We blijven tot bus vertrekt"

Een van die jonge fans is Milan die samen met zijn zusje en zijn moeder naar De Lutte is gekomen in de hoop een glimp op te vangen van één van zijn helden. Zijn moeder moest er nog even moeite voor doen. "We zijn onderweg naar de verjaardag van een vriendin maar rijden nu een klein stukje om even voor Milan hier langs te gaan."

Om vier uur gaan ze naar het stadion, zolang blijf ik wachten.

En hoewel er geen speler van Oranje naar het hek kwam, had Milan wel geluk want een grote naam uit het recente verleden meldde zich wel. Trots laat Milan de mobiele telefoon zien met daarop een foto van hem en Ruud van Nistelrooy, oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid en tegenwoordig assistent van bondscoach Frank de Boer.

Nadat Van Nistelrooy even de tijd nam om met wat jonge fans op de foto te gaan, ging hij een stukje hardlopen door de Twentse natuur.

We hadden bijna kaartjes.

"Gaaf", zegt Milan als hem gevraagd wordt hoe dat was, op de foto met Ruud van Nistelrooij. Spelers heeft hij nog niet gezien en dat is best jammer, want hij is een fan van het Nederlands elftal. "We hadden bijna kaartjes, mijn vader en ik." Dat wordt dus vanavond op televisie de wedstrijd kijken.

Op de foto met Ruud van Nistelrooij (Foto: RTV Oost/Chantal Everaardt)

Ook een andere jongen is met Ruud van Nistelrooij op de foto geweest. "Dat was heel leuk." Hij had niet verwacht dat spelers zich zouden laten zien, maar kon het ook niet laten om toch even te komen kijken. Hoe vaak gebeurt het immers dat de beste voetballers van Nederland zo dicht in de buurt zijn? De spelers laten zich vooralsnog niet buiten zien. Wellicht ook logisch vanwege corona. "Ik heb binnen in het hotel wel een paar spelers zien lopen."

Ik heb de spelersbus gezien, dat was wel vet.

"We zagen net Wout Weghorst, Frenkie de Jong en Memphis Depay", zegt een andere jongen die op de fiets richting het spelershotel is gekomen. "Maar niet hierbuiten. Binnen zagen we ze langslopen. Ik heb gehoord dat ze om vier uur vanmiddag naar de Grolsch Veste gaan dus we blijven wachten."

Een andere jongen weet dat de spelers nu aan het slapen zijn, om goed uit te rusten voor de wedstrijd van vanavond. De spelersbus heeft hij wel gezien. "Dat is wel vet."