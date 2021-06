Rijverbod en werkstraf voor beschonken Roemeen die motorrijder zwaargewond achterliet

Het slachtoffer, een motorrijder uit Vroomshoop, liep bij het ongeluk veertien botbreuken op en is nog steeds niet volledig hersteld van het ongeluk. Zeven gebroken ribben, een gebroken bovenbeen, een kapotte schouder en beschadigde nekwervels zijn de schade van het ongeluk. Een maand geleden onderging hij nog een operatie.

De motorrijder reed te snel toen het ongeluk gebeurde. Tussen de 60 en 70 kilometer per uur, terwijl 50 was toegestaan. De automobilist wilde linksaf slaan om het parkeerterrein van zijn huis op te draaien, maar had de tegemoetkomende motorrijder vermoedelijk niet gezien.

Vier biertjes

Door de klap tegen de auto, kwam de motorrijder onder een geparkeerd bestelbusje terecht. Op camerabeelden, die twee weken geleden tijdens de zitting in de rechtbank werden afgespeeld, is te zien hoe de verdachte na het ongeluk kort naar het slachtoffer kijkt en vervolgens zijn huis in loopt. De politie achterhaalt hem dankzij de camerabeelden. Hij lag in bed en had een ander T-shirt aangetrokken.

De motorrijder raakte bij het ongeluk zwaargewond (Foto: 112 Hardenberg)

De automobilist bekende dat hij gedronken had, een stuk of vier biertjes. Een blaastest wees een score van 455 ug/l uit. Twee keer zoveel als toestaan. Dat de verdachte wegliep na het ongeluk, wordt hem door de rechtbank verweten.

De Roemeen, van wie de huidige verblijfplaats onbekend is, heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep te gaan.