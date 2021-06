Slaappiraat sloopt en steelt: celstraf en gedwongen behandeling

"Als een soort Bonnie & Clyde trokken ze langs vakantieparken. Ze sliepen er zonder te betalen, roofden de boel leeg en lieten een puinhoop achter. Het is een waslijst van zaken", sprak de officier van justitie over een 32-jarige man tijdens de behandeling van de rechtszaak twee weken geleden. Vandaag deed de rechtbank uitspraak: de Almeloër moet vijftien maanden de cel in en als hij zijn straf heeft uitgezeten gedwongen in behandeling. Vijf maanden van zijn celstraf zijn voorwaardelijk.

Vijf vakantieparken in Overijssel werden tussen mei en september 2020 de dupe van B.B. en zijn inmiddels ex-vriendin. Het duo boekte, meestal onder valse namen, overnachtingen, was bij voorbaat niet van plan om te betalen en liet een puinhoop in de huisjes achter.

Tijdens het verblijf van ‘Bonnie & Clyde’ ging B.B. op strooptocht langs huisjes en tenten op de vakantieparken. Televisies, koffieapparaten, stofzuigers, lampen en voorraadpotten. Van alles verdween uit vakantieverblijven.

Een puinhoop in de huisjes

Stoetenslagh in Rheezerveen, Attractiepark Slagharen, Tolplas in Hoge Hexel, Hessenheem in Markelo en Zandstuve in Rheeze kregen bezoek van het duo. Overal was het beeld hetzelfde.

Het verblijf werd niet betaald, een puinhoop in de huisjes bleef achter en bovendien ontbraken er allerlei spullen uit de huisjes. Hoewel de man tijdens de zitting in de rechtbank, eind mei, het slapen zonder te betalen vrijwel meteen bekende, ontkende hij de diefstallen. Net als het veroorzaken van de enorme bende die hij doorgaans achterliet, na het verblijf met zijn toenmalige vriendin.

Poging inbraak bij huis en bedrijf

Naast het plegen van de strafbare feiten op de vakantieparken, stond de man ook terecht voor twee inbraakpogingen. Hoewel de man zegt dat hij daar niks mee te maken heeft, werden er wel DNA-sporen bij een bedrijfspand en een huis gevonden.

Ook wordt de man gestraft voor betalen met een gestolen pinpas, voor het stelen van de pas ziet de rechtbank onvoldoende bewijs. B.B. verklaarde dat hij de pas niet gestolen had, maar kreeg van ‘een vage bekende’.

'Meneer ging overal met een criminele intentie heen'

"Ik geloof dat gewoon niet", sprak de officier van justitie twee weken geleden. "Meneer ging overal met een criminele intentie heen. Het gaat over een grote lijst met strafbare feiten. Vijf oplichtingen, vijf keer diefstal, één keer woninginbraak, één poging bedrijfsinbraak en één keer heling."

Los van de straf en de gedwongen behandeling, moet de man ongeveer 1.000 euro betalen aan benadeelde partijen. Ook moet hij nog twee maanden extra de cel in, omdat hij de voorwaarden van een andere strafzaak heeft overtreden.

De man heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.