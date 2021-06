Hoe was het om je te verstoppen voor de Nazi's? In het Kuinderbos kom je er achter

Op 6 juni 1944 begon op de stranden in Normandië de bevrijding van Europa. Het zou echter nog een lange winter duren voor op 17 april 1945 Kuinre en de Noordoostpolder bevrijd worden door de Canadezen.

Schuilhutten

In het najaar van 1944 waren de Duitsers nog heer en meester in deze omgeving. Tijdens de novemberrazzia arresteerden ze duizenden mannen in het Noordoostpoldergebied die ze in Duitsland in de oorlogsindustrie wilden inzetten. De mannen werden te voet getransporteerd naar Vollenhove waar ze de nacht doorbrachten. De volgende dag werden ze bij Meppel op de trein gezet.

Velen ontsnapten en keerden terug naar de polder. Zij bouwden schuilhutten om zich te verbergen, joodse onderduikers sloten zich aan. Maar ook geallieerde piloten die waren neergestort en verzetsmensen die werden gezocht.

Onderduikershut in Kuinderbos geopend (Foto: Harco Bergman)

Hoeveel mensen er in deze hutten verstopt hebben gezeten, is niet bekend. Het was een strenge winter en het was niet altijd makkelijk om er te overleven. Eten koken kon pas als het donker was, anders werd je zo gevonden.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Staatsbosbeheer heeft samen met de Oranjevereniging Noordoostpolder dit project gerealiseerd met financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds en de Lionsclub Noordoostpolder en is er een mooie bank geschonken door plaatselijk belang Luttelgeest. Op deze manier krijgt een zwarte bladzijde in onze geschiedenis een plek in het Kuinderbos.

Schuilhut in Kuinderbos geopend door wethouders Wiemer Haagsma van de gemeente Noordoostpolder en wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland (Foto: Harco Bergman)

In 2020 zou het 75e jubileumjaar van onze bevrijding groots gevierd worden. Maar corona sloeg genadeloos toe. Nu de versoepelingen elkaar in snel tempo opvolgen, was de tijd rijp om een opening met beperkte aantal genodigden te organiseren. De hut werd geopend door wethouders Wiemer Haagsma van de gemeente Noordoostpolder met de portefeuille cultuur en wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland.