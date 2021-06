Wat vind jij: Ben jij al in de EK-stemming?

Zondagavond speelde het Nederlands elftal in de Grolsch Veste zijn laatste oefenwedstrijd in voorbereiding op het EK Voetbal. Tegen Georgië werd het 3-0, mede dankzij een goal van Wout Weghorst uit Borne. Over precies een week begint het Europees Kampioenschap dan voor Oranje, met de wedstrijd tegen Oekraïne.

Als we de reclames moeten geloven is de oranjekoorts inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. Juichcapes, brulshirts, geluksbroekjes - je kunt het zo gek niet bedenken. Ook zijn weer de nodige straten volledig in Oranje gehuld, zoals bijvoorbeeld het Vinkenplein in Almelo.

Maar de stemming in het land lijkt wat achter te blijven. Uiteraard is er het gebruikelijke gemopper over foutjes van de bondcoach, het door hem gekozen systeem en matige resultaten de laatste wedstrijden. Maar ook 'de handel' blijft achter, stelt Mart Hakkert van het Enschedese Araco International: "Bij een heleboel mkb-bedrijven gebeurt weinig. Onze afzet is nog niet de helft van die bij andere voetbaltoernooien."

Een week voor het begin van het toernooi vragen wij ons af: hoe is het met jouw oranjekoorts?