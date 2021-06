Goede sfeer rond De Grolsch Veste in Enschede voor uitzwaaiduel van Oranje

Veel supporters hebben zich in het oranje uitgedost. Een groepje supporters uit Zwolle staat te wachten voor ze naar binnen mogen. Iedereen moet kunnen bewijzen dat er een negatieve coronatest is afgelegd. Voor één van de mannen in het oranje uit Zwolle reden om zo min mogelijk gebruik te maken van zijn mobiele telefoon. "Zometeen moet ik mijn QR-code laten zien, maar doet mijn telefoon het niet meer." Dat wil hij hoe dan ook voorkomen.

Zo'n 7.500 supporters mogen vanavond het stadion in om Nederland uit te zwaaien richting het eindtoernooi. "Wij gaan vaak", zegt één van de Zwollenaren. "Supporters van het Nederlands elftal zijn één grote familie. Je ziet ook veel bekenden. Dat is wel wat lastig met de regels die nu gelden." Want afstand moet er wel gehouden worden. "We gaan ook naar Amsterdam, we hebben kaarten voor alle wedstrijden."

Geen kaarten

Dat geldt niet voor een jongen uit de Achterhoek die zich met een grote Nederlandse vlag meldt bij het stadion. "Ik ga wel vaker naar het stadion, maar voor het EK konden we niet aan kaarten komen."

Voor een supporter van Heracles Almelo is het wel een aparte avond. Is het Nederlands elftal een keer in de buurt, spelen ze in Enschede. "Dat gaan we wel overleven. En Wout Weghorst doet mee, dat is heel leuk." Ze is voor de gelegenheid flink in het oranje uitgedost. "Dat doe ik zeker niet vaker. Normaal ga ik naar Heracles."

Supporters van Oranje verzamelen zich in Enschede voor het uitzwaaiduel van het Nederlands elftal. (Foto: RTV Oost)

Ook een groep studenten, helemaal in het oranje, heeft zich gemeld bij De Grolsch Veste. Ook zij komen speciaal voor Wout Weghorst uit Borne, oud-spits van Heracles Almelo. Hij speelt vanavond opnieuw in de basis. "Dat is een mooie speler", zegt één de studenten. "Een topspits."

Nederland gaat het overigens goed doen op het EK verwachten zij. "Finaletje tegen België winnen wij met 2-1 dankzij twee goals van Weghorst."

Jackie Groenen

Opvallend is wel dat de student die aan het woord is een shirt aan heeft van Oranje Leeuwin Jackie Groenen. "Je moet de vrouwtjes ook een beetje support geven."

De meeste supporters die vanavond in De Grolsch Veste zitten, lijken wel vertrouwen te hebben in de goede afloop van het duel. 5-0, 2-1, 2-0; allemaal uitslagen in het voordeel van Oranje. Eén iemand voorspelt zelfs acht Nederlandse doelpunten vanavond.