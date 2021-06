Dafne Schippers vierde op 100 meter FBK Games, Femke Bol wint 400 meter horden

Dat was weer heel wat sneller dan de 11,22 die ze eerder zondag in het voorprogramma liep. De 11,15 is ook haar beste tijd van dit seizoen. De Nigeriaanse Okagbare Blessing finishte als tweede in 11,02. De Britse Daryll Neita werd derde in 11,04. De Nederlandse Naomi Sedney kwam als zesde over de meet in 11,33.

Het FBK Stadion in Hengelo (Foto: Gerrit Zengerink)

Bol snelste op 400 meter horden

Atlete Femke Bol zegevierde op de 400 meter horden in 54,33. Dat was geen persoonlijk record en dus ook geen Nederlands record, maar wel de beste tijd ooit gelopen op het hoog aangeschreven atletiekgala in Hengelo. De 54,33 is de tweede mondiale tijd van dit jaar.

Bol liep pas haar eerste wedstrijd over 400 meter horden in dit jaar. In het coronajaar 2020 won ze alle wedstrijden over deze afstand en stond ze aan het einde van het seizoen bovenaan de wereldranglijst met een tijd van 53,79.