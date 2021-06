Weghorst gidst Oranje met eerste interlandtreffer naar simpele oefenzege in Grolsch Veste

Memphis Depay was de grote man bij Oranje. Hij benutte in de tiende minuut een strafschop en was na rust betrokken bij de eerste treffers van Wout Weghorst en Ryan Gravenberch in de nationale ploeg. Depay scoorde afgelopen woensdag ook al tweemaal tijdens het oefenduel met Schotland.

Oekraïne eerste tegenstander EK

Nederland opent het EK komende zondag met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Het is nog onduidelijk of Matthijs de Ligt dan beschikbaar is. De verdediger ontbrak tegen Georgië wegens een liesblessure. Daley Blind speelde de eerste helft. Hij stond de afgelopen twee maanden aan de kant met een enkelblessure.