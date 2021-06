Toegezongen Weghorst geniet van eerste doelpunt in Oranje: "Dat is super natuurlijk"

Wout Weghorst wilde na afloop van de overwinning tegen Georgië (3-0) niet te veel over zichzelf praten. Maar de Bornse aanvaller van Oranje kon moeilijk om zijn eigen rol in het oefenduel in Enschede heen. Hij maakte zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. Uit een slim passje van Memphis Depay schoot Weghorst in de 55ste minuut fraai raak (2-0). Na afloop werd zijn naam nog lang gescandeerd in het stadion.

"Dat is super natuurlijk. Dat zijn mooie momenten voor een voetballer", sprak hij glunderend bij de NOS. "Het was ook een belangrijke goal in deze wedstrijd. Het was een perfecte bal van Memphis, met een perfecte snelheid. En ik sta daar om die bal af te maken. Maar het moet niet om mij gaan. Het gaat om het team en ik denk dat we met een goed en positief gevoel nu naar het EK gaan. We waren er allemaal echt op gebrand op een goede wedstrijd neer te zetten en dat is wel gelukt, denk ik."

Meer vat op nieuw systeem

Volgens Weghorst krijgen de spelers steeds meer vat op de manier waarop bondscoach Frank de Boer wil spelen met Oranje. "We hebben een relatief nieuw systeem opgepakt en daar hebben we even aan moeten wennen. Maar we trainen er veel op en kijken er ook kritisch naar wat beter kan. We zijn ons heel erg bewust van de dingen waarmee we bezig zijn. Het ging echt al stukken beter dan tegen Schotland."