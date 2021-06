Directeuren Kloosterman en Van Langen trots op prestaties FBK Games: "Dit is waanzinnig"

"We hebben voor onszelf de omstandigheden gecreëerd om die atleten aan Hengelo te binden", zegt een trotse Kloosterman. "Daar begint het. Dat de nummer één bij de vrouwen, Sifan Hassan, en de nummer één bij de mannen, Armand Duplantis, in Hengelo zijn. Je begint bij de ene, met Siffan, en eindigt met de ander. Daar bouw je dan je show en evenement aan op. En als het dan goed valt en beiden zijn in vorm en beiden laten zien wat je hoopt dat ze laten zien. Dan krijg je gewoon een fantastisch evenement."

"Wij hebben achter de schermen zo verschrikkelijk hard gewerkt om dit mogelijk te maken", vervolgt hij. "Zowel financieel als organisatorisch, met publiek en 1.500 mensen testen. Alles erop en eraan. Op het moment dat het plan dan, met het eerste de beste onderdeel, goed valt. Dat is waanzinnig. Dat is zo mooi. Je kunt de faciliteiten creëren voor de atleten, maar die moeten het daarna wel doen. Als het dan lukt is dat waanzinnig", aldus Kloosterman.

Ellen van Langen trots op organisatie

Ook toernooidirecteur Ellen van Langen was in haar nopjes met de getoonde prestaties in Hengelo. "Ik ben super blij. Uiteraard met de prestaties van de atleten, maar ik ben er ook trots op dat ze überhaupt hier allemaal staan. Want het is echt niet makkelijk geweest om al die atleten hier te krijgen", doelt de olympisch kampioene van 1992 op de huidige coronarestricties. "De atleten willen ook heel graag. Zij willen ook gewoon weer wedstrijden lopen."

Ook keek ze met enorme bewondering naar het wereldrecord van Sifan Hassan op de 10.000 meter. "Het is zo gaaf dat dat lukt. Zo goed hoe Sifan gelopen heeft. Haar focus en concentratie, ik heb daar zoveel bewondering voor", vertelt ze.

Van Langen bekende na afloop dat de organisatie stiekem geloofde in een mondiale toptijd van Hassan. "We zijn van tevoren met de speaker overeen gekomen dat hij in het eerste deel van de race het woord wereldrecord niet zou laten vallen. Want dat geeft voor haar heel veel druk in de race. We hebben er alles aan gedaan om voor haar de omstandigheden zo goed mogelijk te maken."