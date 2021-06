Solar Boat Twente wordt derde in Portugal in aanloop naar 'officieus WK'

De boot Echo van Team Solar Boat Twente is dit weekend derde geworden bij een internationale zonnebootwedstrijd in Portugal. Het was voor het eerst sinds maanden dat het Twentse team weer een wedstrijd kon varen. Door de coronamaatregelen lagen de wedstrijden stil.

Verspreid over drie dagen streden zes teams om de winst. De boot van de Tukkers werd derde in de korte race, eerste in de endurance race en vierde in de match en sprintrace. Bij elkaar opgeteld leverde dat een derde plaats in het eindklassement op.

Wereldkampioenschappen

Nadat de Nederlandse zonnebootcompetitie eerder was opgeschort kon het team dan eindelijk de eerste races met de pas onthulde ‘Echo’ varen. "In deze wedstrijd konden we ons alvast een keer meten met de competitie voor de officieuze wereldkampioenschappen begin juli in Monaco", aldus teammanager Tjeerdtje van Gastel.

De boot van Solar Team Twente is vooral ontworpen met als belangrijkste doel het varen van een endurace race. "De winst op dit drie uur durende onderdeel bevestigt dat we al goed bezig zijn", zegt technisch manager Rick Witbreuk.

Bewustzijn creëren

Het Water World Forum, waar deze wedstrijd deel van uitmaakte, heeft als doel bewustzijn te creëren dat schoon (drink)water niet vanzelfsprekend is. Problemen als droogte, toegang tot watervoorzieningen en plasticvervuiling staan hier centraal.