Was Enschede te streng voor mensen met een uitkering? Onderzoekers hopen op antwoorden van binnenuit

Heeft de gemeente Enschede de menselijke maat uit het oog verloren als het gaat om bijstandsuitkeringen? Dat is een van de vragen waarop antwoord moet komen. Een externe commissie gaat er onderzoek naar doen. Vandaag starten op drie plekken in Enschede gesprekken met inwoners, die hun verhaal mogen vertellen.

Het gaat dan om inwoners die een bijstandsuitkering krijgen of via de WMO ondersteuning ontvangen, zoals hulp in de huishouding. Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) drong eind vorig jaar voor het eerst aan op zo'n onderzoek, omdat veel mensen door de strenge houding van de gemeente alleen maar verder in de problemen zouden zijn gekomen. Het platform komt op voor de zwakkeren in de samenleving.

Bonnetje

Volgens DPE let Enschede bij de uitvoering van de wetten in het sociale domein te veel op de financiële kant van de zaak en heeft de gemeente te weinig oog voor de menselijke kant. "Wie een bonnetje niet kan aanleveren heeft een probleem. Deze mensen zijn niet bij machte zich te verweren."

Ook sociaal advocaat Jan Melief uitte meermalen z'n zorgen over de strenge houding van de gemeente. Hij weet wat voor verhalen de commissie gaat horen. "Ik heb een cliënt bijgestaan die heel weinig water verbruikte. Het was een alleenstaande man en het enige lolletje dat hij had, was dat hij vier tot vijf keer in de week naar de sportschool ging. Na afloop douchte hij daar."

Laag waterverbruik

Verder deed zijn moeder de was, waardoor de man opvallend weinig water verbruikte. Daarom werd z'n uitkering stopgezet. "Deze man had het benul om mij in te schakelen om bezwaar te maken. Anders zat hij nu waarschijnlijk financieel aan de grond."

De gesprekken vinden plaats op drie plekken in Enschede: in wijkcentra, overdag op afspraak en 's avonds is er een vrije inloop. Vandaag zijn er zo'n twintig gesprekken ingepland, over twee weken wordt er nog een dag met gesprekken gehouden.

Gijsbert Vonk is voorzitter van de commissie die het onderzoek doet en het vooral belangrijk vindt om burgers te spreken. "Uiteraard met de burgers. Dat hebben we geleerd van de toeslagenaffaire. We moeten weten hoe de dingen overkomen bij de mensen voor wie de regels zijn bedoeld. En we hebben het in ons onderzoek over de menselijke maat. Dan moet je de burgers er wel bij betrekken."

Naast gesprekken met inwoners van de gemeente Enschede gaat de commissie in de komende weken ook in gesprek met betrokken maatschappelijke instellingen zoals Sociaal Hart Enschede en het Diaconaal Platform Enschede.