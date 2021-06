Onderwereldoorlog Zwolle: veroordeelde schutter had meer liquidatieplannen

Zo zegt een officieuze kroongetuige tegen de recherche over een aanslag op twee Turkse broers in Zwolle-zuid: "Abas heeft het me zelf verteld. Hij zei dat hij de broers had beschoten en dat hij het jammer vond dat ze nog leefden. Hij zei dat hij de klus nog wel een keer zou afmaken. Hij houdt niet van losse eindjes, zei hij."

Over een mislukte aanslag op een andere Zwollenaar in Holtenbroek schrijft Abas aan zijn broer Idris: "Komt goed, dan doe ik wel iemand anders. Die kleine kan wel. Dan is deze groepje afgelopen, zijn ze zwak. Hoef je niks meer van ze te verwachten."

Tot een daadwerkelijke nieuwe aanslag kwam het niet. Twee dagen nadat Abas bovenstaande aan zijn broer had geappt, werd hij van de straat geplukt. Lees hieronder mee met niet eerder gepubliceerde delen uit het rechercheonderzoek naar de drugsoorlog, die Zwolle maandenlang in zijn greep hield.

Moordaanslag Zwolle- zuid

"Ik ben geschoten, ik ga dood", kermt de Turkse Zwollenaar Ali in de richting van een toegesnelde agent. Het is 9 april 2016, rond kwart voor twee in de nacht. Op de Wijheseweg, even ten zuiden van Zwolle, is de auto die Ali bestuurde onder vuur genomen vanuit een passerende auto. Ali ligt schuin op de bestuurdersstoel. In het raam van de deur is een gat te zien. Het hoofd van Ali wordt ondersteund door een vriend, die tijdens de schietpartij achterin de auto zat. Ali's broer is ook geraakt. Hij zit met zijn benen buiten de auto op de achterbank. Zijn hoofd is voorover gebogen. "Ik heb pijn in borst, ik ben geraakt", zegt hij.

Bij medisch onderzoek in het Isala ziekenhuis blijkt dat Ali twee maal geraakt is. Zijn longen zijn zwaar beschadigd. Hij blijkt enorm veel mazzel te hebben gehad dat hij nog leeft. Zo staat in het ziekenhuisrapport: 'Hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad dat de kogelbanen het hart en lichaamsslagader op slechts 1 cm na hebben gemist. Indien de kogel deze lichaamsdelen wel zou hebben geraakt, was hij acuut inwendig doodgebloed.'

Ook zijn broer heeft een engel op de schouder gehad. De kogel die hem heeft geraakt, is afgeketst op het borstbeen en in de rechter bovenarm beland. Ali zegt de volgende ochtend tegen de recherche, die op bezoek is in het ziekenhuis: "Het zijn Abas en Idris, die Afghanen, die dit gedaan hebben."

Twee Turkse broers overleven ternauwernood een aanslag op hun leven (Foto: Stefan Verkerk)

Bolle

Abas en Idris hebben kort voor dit voorval slaande ruzie met de Turkse broers gehad. Daar ligt volgens een belangrijke getuige de oorzaak van de wraakactie. Hij vertelt de recherche: "De Turkse broers hebben het bij het juiste eind. Abas heeft op ze geschoten."

De rechercheurs willen natuurlijk weten hoe het kan dat die getuige dat zo zeker weet. "Abas heeft het me zelf verteld. Hij zei dat hij de broers had beschoten en dat hij het jammer vond dat ze nog leefden. Hij zei dat hij de klus nog wel een keer zou afmaken. Hij houdt niet van losse eindje, zei hij."

De getuige draagt de bijnaam 'Bolle'. Lang was hij bevriend met Abas en Idris, maar daar is een eind aan gekomen. Hij is naar eigen zeggen door hen ontvoerd, gemarteld, vernederd en bestolen. De hele gijzelingsactie is gefilmd. Alles zou gebeurd zijn onder dreiging van een wapen, gehanteerd door Abas: "Volgens mij een MP5 of M4, maar eentje met een geluidsdemper. Hij richtte het op mij, op mijn gezicht. Hij zei: Ik heb al een graf voor je gegraven en ik zal je doodschieten", aldus Bolle tegen de politie.

Volgens Bolle heeft Abas voor de breuk tussen beide aan hem verteld dat hij degene was die de Turkse broers had beschoten: "Abas reed een keer met mij mee in de auto. Toen hij dit vertelde fluisterde hij, omdat hij altijd bang is dat hij wordt afgeluisterd. In de auto zei hij dat hij op die hoerenkinderen had geschoten en dat hij het heel jammer vond dat ze nog leefden. Hij vertelde ook dat ze nog leefden, omdat hij was overgehaald dat hij geen gebruik zou maken van zijn AK 47."

Volgens Bolle had Abas' broer Idris hem gevraagd het machinegeweer niet te gebruiken. "Idris zei dat die gek het met een AK wilde doen. Idris vond dit niet slim, omdat dit te veel lawaai maakte en meer zou opvallen." Idris zou dit verhaal aan Bolle hebben verteld, toe ze samen vastzaten in België voor autodiefstal.

Op een later moment in het onderzoek vertelt ook slachtoffer Ali hoe hij die nacht de dood in ogen heeft gekeken. "We moesten nog 10 of 15 km tot Zwolle. Er reed opeens een auto achter ons. De auto wilde mij inhalen. Hij reed op een gegeven moment naast ons. Dat duurde langer dan normaal, vond ik. Ik keek daarom opzij. Vrijwel meteen begonnen ze te schieten. Ik hoorde gelijk een raam kapot gaan. Ik dook vervolgens opzij en voelde dat ik geraakt werd. "

Ook zegt hij te weten wie de schutter was: "De auto met de schutter reed hard door. Ik dacht eerst dat het Idris was die in de auto zat, maar een paar maanden later realiseerde ik me dat het Abas was. Abas heeft een smaller gezicht. Toen ik hem een paar maanden na het incident zag, wist ik zeker dat het Abas was die heeft geschoten. Hij schoot vanaf de bijrijdersstoel."

Moordplannen

Abas vond het dus "jammer" dat de Turkse broers de aanslag hadden overleefd. Maar ook de tweede mislukte moordaanslag waar hij voor is veroordeeld, had nog "losse eindjes". Abas zinde op een nieuwe moord, blijkt uit het rechercheverslag.

Het gaat om de aanslag op opponent Emin, een andere Turkse Zwollenaar waar al jaren ruzie mee is. Als Emin in augustus 2019 Abas' broer Idris een stoot heeft gegeven, schreeuwt Idris: "Wacht maar. Je gaat het zien, je vrouw en kinderen ook."

's Avonds spreken Abas en Idris af met twee loopjongens van hun drugsbende. De afspraak is op het kampje aan de Vrouwenlaan in Zwolle-zuid. De loopjongens verklaren later bij de politie dat Abas in een nabijgelegen bos een automatisch wapen heeft gepakt, waarmee Emin moest worden geliquideerd. "Hij zei toen dat hij 'weg' moest. Ook letterlijk dat Emin vermoord moest worden. Hij beloofde mij dat ik er 5000 euro voor zou krijgen. Abas liep het bos in en kwam terug met een vuilniszak. Daar zat het wapen in met een demper en een extra lange clip. Er zaten ook kogels bij."

Ik zie een vlam en hoorde een enorme knal Doelwit Emin

Op het kamp worden het wapen en de kogels schoongemaakt en in de olie gezet. Daarna wordt het machinegeweer getest. Eén van de loopjongens krijgt het wapen mee in een tas. Maar diegene waarschuwt doelwit Emin. Het is zijn oude buurjongen. Op die manier lijkt de moordopdracht te worden omgedraaid, want een maand later wordt Abas' broer Idris beschoten in de wijk Stadshagen. Waarschijnlijk met het wapen dat door henzelf beschikbaar is gesteld.

Aanslag Holtenbroek

Idris en Abas zijn des duivels. Emin moet eraan. Een andere loopjongen wordt gevraagd om samen met Idris een gestolen Renault Clio op te halen in Den Haag. Met die Clio rijdt hij 's avonds naar de Zwolse wijk Holtenbroek. Op de achterbank zit Abas, hij heeft een bigshopper bij zich. Bij een winkelcentrum geeft Abas aan de chauffeur een bivakmuts. "Op dat moment zie ik ook dat hij een geweer uit de tas haalt", zegt de chauffeur bij rechercheonderzoek. "Het was automatisch, het was groot."

Abas geeft aan waar de chauffeur heen moet rijden. Hij moet de Clio pal naast een witte bestelbus parkeren. Daarin zitten op dat moment twee mannen, waaronder doelwit Emin. "Ik stopte en zag hoe dichtbij we waren. En zag dat Abas het geweer uit het raam mikte, kon hij bijna niet missen. Er ging een knal. Toen werd er gezegd, rijden rijden rijden!" Het machinegeweer bleek vastgeslagen.

Emin werd beschoten voor zijn huis in de wijk Holtenbroek (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Doelwit Emin ziet de dood in ogen, zo zegt hij: "Ik kreeg een heel slecht gevoel bij die Clio. Opeens een flits. Er werd geschoten. Ik kijk in de flits, ik zie het wapen gewoon afgaan. Ik zie een vlam en hoorde een enorme knal." Emin raakt lichtgewond en springt uit de auto. Zijn eigen wapen schiet hij leeg richting Clio.

Abas baalt, getuige zijn chats aan broer Idris. Zo schrijft hij: 'Maar deze week weer een kans.' Echter, zijn broer probeert hem in toom te houden. 'Nee, nu bewgen se niet. Zijn tel hebben ze. Mishien observatie.'

Maar daar neemt Abas geen genoegen mee: 'Komt goed, dan doe ik wel iemand anders. Die kleine kan wel. Dan is deze groepje afgelopen, zijn ze zwak. Hoef je niks meer van ze te verwachten.' Twee dagen later worden Abas en Idris aangehouden. Abas is afgelopen week 19 jaar cel opgelegd, zijn broer Idris moet 13 jaar brommen. Beide hebben hoger beroep ingesteld.