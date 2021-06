Richard haalde vastgebonden hond uit het water: "Dit vreet je van binnen op"

Richard en zijn maatje Bas zitten samen aan de waterkant van de warme zomeravond te genieten. Ze zien een boot met hoge snelheid over het water scheren en vervolgens juist heel rustig terugvaren. De opvarenden zien iets in het water.

De jongens op de boot zien Bas en Richard zitten, ze besluiten de twee te roepen. Of ze even willen helpen. De twee vrienden bedenken zich niet en schieten te hulp. "Toen bleek dat er een dode hond in het water lag. Verdronken door een noodlottig ongeluk, dacht ik nog. Vreselijk, maar dat kan natuurlijk gebeuren", vertelt Richard.

De poten waren met tiewraps aan elkaar vastgebonden (Foto: Politie Zwolle)

Hondenvriend

Maar als ze de hond op het droge hebben gehaald, is direct al duidelijk dat er geen sprake van een ongeluk is. "We zagen dat de poten waren vastgebonden. Dan weet je dat er meer aan de hand is."

Richard is zelf een 'hondenvriend'. Een jaar geleden heeft hij afscheid moeten nemen van zijn eigen hond Bink. Toen hij het dier in huis nam was het naar eigen zeggen een agressieve vechthond, maar na een heropvoeding was daar volgens hem niets meer van over. Vorig jaar liet de viervoeter het leven.

Het roept alle emoties bij je op Richard Loode, haalde de hond uit het water

Door zijn liefde voor honden, raakt het voorval bij het Zwarte Water hem extra. "Als dit niets met je doet, dan heb je geen gevoel", stelt hij. "Het vreet je van binnen op. Het roept alle emoties bij je op. Boos, verdrietig, machteloos, noem het maar op."

Vindplek

Eerder op de avond zaten de twee vrienden ter hoogte van de plek waar de hond is gevonden. "Nee, toen hebben we niets gezien. Geen hond in het water, maar ook niemand die het gedaan kan hebben."

Het is niet direct bekend wie de eigenaar van de overleden hond is. Het beest is weliswaar gechipt, maar daar staan geen gegevens op.

Nog vol in zijn emoties plaatst Richard een bericht op Facebook met een foto van de overleden hond en de vindplek. Het bericht is ruim 7.000 keer gedeeld en er is ruim duizend keer op gereageerd met een smiley.

Ook zijn er tientallen reacties geplaatst. Sommige mensen plaatsen foto's van de nog levende hond en er wordt ook meerdere keren de naam van de vermeende eigenaar inclusief foto's gedeeld.

Onderzoek

Afgelopen weekend meldt de politie te weten wie het baasje van de viervoeter is. Er wordt onderzocht of de eigenaar iets met het overlijden te maken heeft. De politie heeft ongeveer zestig tips binnengekregen en onderzoekt deze, maar wil verder vanwege het onderzoek niet inhoudelijk reageren. Er is nog niemand aangehouden.