Boekenmarkt Deventer gaat weer niet door, Deventer op stelten 'binnen de perken'

"Het besluit valt ons heel erg zwaar, maar het kon gewoon niet anders", vertelt Martijn Westerbrink van evenementenbureau dEVENTer. "We hebben allerlei mogelijkheden onderzocht om het wel te doen, maar het is gewoon niet te doen."

Verspreiden

Overwogen is nog de boekenmarkt te verspreiden over de zaterdag en de zondag. "Ook dat was niet te realiseren. De gemeente vond ook dat het dan vooral op zaterdag veel te druk zou worden.."

Er is vooral gedacht aan de veiligheid van kraamhouders, bezoekers en de inwoners van Deventer. "Er waren uiteindelijk zes scenario's, die we helemaal zijn langsgelopen. Meerdere pleinen, afzetten met hekken, minder kramen.....op alles hebben we gestudeerd. Met uiteindelijk toch een nee, hoe jammer we dat zelf ook vinden", zegt een teleurgestelde Westerbrink.

Uitstel naar een moment later dit jaar is niet aan de orde geweest. "Temeer daar de gemeente een agenda heeft voor evenementen dit jaar, waarbij het niet de bedoeling is van alles te gaan schuiven. Een andere plek, bijvoorbeeld het evenemententerrein waar ook de paaskermis altijd is, is niet overwogen. De binnenstad van Deventer, de boekenmarkt en de bezoekers horen bij elkaar. In het centrum van Deventer."

Waar een streep is gezet door de boekenmarkt, gaat Deventer op Stelten, dat vorig jaar ook werd afgelast, volgende maand wel door, zij het in aangepaste vorm. "Het heet nu ook iets anders, Deventer op Stelten, binnen de perken. Dit kunnen we wel door laten gaan in binnentuintjes en hofjes. Dat is goed te organiseren. Gelukkig maar."

Kleinschalige evenementen

En voor de boekenliefhebber betekent het niet dat er helemaal niets te beleven is. In de laatste week van juli zijn er allerlei kleinschalige evenementen in bijvoorbeeld de Waag en de bibliotheek, die het boek toch in zekere zin nog volop aandacht geven.