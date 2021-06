Tussen Zwolle, Hasselt en Kampen een stad zo groot als Lelystad? 'Er is plek voor'

Nederland wil voor 2030 één miljoen woningen bouwen. Vooral in de zeven provincies met de hoogste woningnood, en daar valt ook Overijssel onder. In onze provincie moeten maar liefst 50.000 woningen uit de grond worden gestampt. Voor 30.000 daarvan zijn al plannen gemaakt; voor 20.000 huizen zijn die plannen er nog niet en is ook nog niet bekend waar ze zouden moeten komen.

De onderzoekers van EIB keken waar dat zou kunnen. Uitgangspunt was uitbreiding van steden, en er werd speciaal gezocht naar locaties waar sprake is van grote krapte op de woningmarkt.

Zwolle ruim helft groter

Het gebied waar de onderzoekers van het EIB uit kwamen, is de regio ten noorden Zwolle. Daar horen ook IJsselmuiden en Hasselt bij. In dat gebied is het mogelijk om 35.000 woningen te bouwen, stellen de onderzoekers. Nu staan er ruim 60.000 huizen in de gemeente. Als de woningbouwplannen werkelijkheid worden neemt dat aantal dus met de helft toe.

Met die 35.000 woningen en gemiddelde van 2,14 mensen per huishouden (CBS), zouden er in het gebied tussen Zwolle, Hasselt en Kampen een stad ter grootte van Lelystad in de weilanden verrijzen. Daarmee zou volgens de onderzoekers de woningnood in Overijssel zijn opgelost.

Volgens de onderzoekers kan er in 30 procent van dit gebied worden gebouwd:

Het gebied boven Zwolle waar er volgens het EIB gebouwd kan worden (Foto: Economisch Instituut voor de Bouw)

De onderzoekers stellen dat ongeveer een derde van het gebied tussen de drie plaatsen geschikt is voor woningbouw. Daarbij is rekening gehouden met de natuur. "Het moet goed passen", beaamt directeur van het EIB, Taco van Hoek.

De plannen voor Zwolle zijn bijvoorbeeld ingetekend in de Mastenbroekerpolder. Van Hoek: "Er is vaak een terechte zorg dat groene gebieden worden volgebouwd. Daarom is het belangrijk om af te wisselen." Van Hoek denkt daarom aan kleinschalige wijken in een beperkt deel van de weilanden, ook van de Mastenbroekerpolder.

Je zou ook andere gebieden kunnen aanwijzen. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw

"De vraag is natuurlijk hoe de politiek hier naar kijkt", geeft Van Hoek toe. EIB heeft voor dit onderzoek niet met gemeenten overlegd. Hij zegt dat dit onderzoek ook niet de "pretentie heeft om de beste plekken aan te wijzen". Hij ziet zijn onderzoek meer als een goede illustratie van waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. "Je zou ook andere gebieden kunnen aanwijzen", legt hij uit.

Deventer

Ook voor de regio Deventer ziet EIB groeimogelijkheden. Net over de IJssel, in Gelderland. Tussen Apeldoorn en Deventer is volgens de onderzoekers ruimte om om 17.500 woningen te bouwen. Daarmee zou volgens de onderzoekers aan de woningvraag in Zuidwest-Overijssel worden voldaan.