Regio Zwolle krijgt leidende rol in uitwerken van klimaatbestendige oplossingen

Minister Kajsa Ollongren heeft de regio Zwolle aangewezen als zogeheten NOVI-gebied. Het betekent dat binnen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de regio Zwolle een leidende rol speelt in de langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Regio Zwolle mag zich richten op het ontwikkelen van oplossingen voor het omgaan met en inspelen op klimaatveranderingen.

Regio Zwolle is een van de acht regio's in Nederland die de status van NOVI-gebied hebben gekregen. Het betekent een erkenning van het Rijk voor de ambitie van de regio Zwolle om zich verder te ontwikkelen tot een klimaatbestendige en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Watersysteem

Regio Zwolle wil zich samen met de waterschappen en de overheid richten op de veranderingen in het klimaat in samenhang met de ontwikkeling van de woon- en werkomgeving. Kenmerkend voor deze regio is dat delen te maken hebben met een teveel aan water en andere delen juist te weinig. Het watersysteem in de regio Zwolle loopt rond 2050 tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Dat vraagt nu al om keuzes in de ruimtevraag voor wonen, mobiliteit, energietransitie en de inrichting van het landschap. Als NOVI-gebied kan de regio deze keuzes en ontwikkelingen daarvan adequater oppakken.

De landelijke overheid wil dat innovatieve oplossingen worden bedacht die dienen als voorbeeld en inspiratie voor de rest van Nederland. Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle noemt een recent voorbeeld: "De ondergrondse fietsenstalling bij het station in Zwolle biedt ruimte voor zesduizend fietsen, maar is ook een opvangbassin voor overvloedige neerslag bij hevige regenbuien. Samen met het Stationsplein werkt de fietsenstalling als een superspons voor een van de belangrijkste spoorknooppunten van ons land."

Muggenbeet

Een ander voorbeeld volgens wethouder Anker is in het landelijk gebied het buurtschap Muggenbeet in de Wieden-Weerribben. "De Muggenbeet is kwetsbaar door bodemdaling van veen, het verloren gaan van de rietcultuur en het toenemende toerisme. In samenspraak met de bewoners en ondernemers werken we hier aan het herstel van de sponswerking van het veen en aan duurzaam toerisme voor een stabiele toekomst van het gebied."