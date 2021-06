Steenwijk wijst bezoekers de weg met gloednieuwe borden

''We zijn een gastvrije gemeente en daar hoort een gastvrije binnenstad bij.'' Wethouder Bram Harmsma onthulde vanmorgen samen met bewonersvereniging Binnen de Veste en ondernemersvereniging Steenwijk Vestingstad het eerste nieuwe bewegwijzeringsbord. Volgens hem is dit weer een belangrijke stap vooruit.

Harmsma: ''De vorige exemplaren waren niet allemaal even actueel meer. Je moet bezoekers op weg helpen en laten zien wat er te doen is. Dat geven we nu duidelijk aan. Alle hoogtepunten en praktische locaties staan op de borden, met daarbij herkenbare pictogrammen. Heel overzichtelijk. Bovendien wordt vermeld hoe lang het lopen is.''

Vanmorgen werd het eerste bewegwijzeringsbord onthuld op de Markt in Steenwijk (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Metamorfose

De borden passen bij de weg die de gemeente Steenwijkerland al een aantal jaren geleden is ingeslagen onder het mom van 'Samen maken we het mooier!'. De stad krijgt als het ware een metamorfose, in verschillende stappen. Daarbij hoort onder andere de herinrichting van een aantal locaties, wat zorgt voor een kwaliteitsimpuls van de binnenstad.

Gezelligheid bepaalt hoe mensen een plaats beleven. Gert Piest, penningmeester Steenwijk Vestingstad

Gert Piest, Penningmeester van ondernemersclub Steenwijk Vestingstad, is enthousiast. ''Kijk alleen al naar waar we nu staan; de Markt. Het is groener en twee jaar geleden is er een prachtige fontein gekomen. Dat was de eerste stap. Het geeft sfeer aan het plein en aan de stad. Gezelligheid bepaalt hoe mensen een plaats beleven.'' Door corona kwam die ontwikkeling echter wat tot stilstand. ''Het heeft de boel vertraagd, dat is zeker. Nu kunnen we gelukkig verder.''

Doelgroep

Positief effect is volgens hem dat de doelgroep nu veel breder is geworden. ''Mensen zoeken al een jaar lang bewust vakantie in eigen land. Zo waren hier afgelopen zomer vooral veel gezinnen, maar ook koppels die op verkenning gaan in stad en omgeving.''

Meerdaagse verblijven wil de gemeente stimuleren. Je kunt rustig een week vertoeven in Steenwijkerland. Bram Harmsma, wethouder Steenwijkerland

Wethouder Harmsma licht toe dat er ook wordt gemikt op een ander soort publiek. ''We vragen onszelf af welk type bezoeker we naar dit gebied willen halen. Naast Nederlandse gasten mikken we op de Duitse en Belgische toerist. Niet op de vrijgezel vierende Engelsman. Wel op de cultuurzoeker, de inzichtzoeker. Meerdaagse verblijven wil de gemeente stimuleren. Je kunt rustig een week vertoeven in Steenwijkerland.''

Oude bewegwijzeringsborden worden vervangen. Het gaat dus deels om vervanging, deels om een toevoeging aan wat er al stond (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Trakteren

Voor die doelgroep is er genoeg te zien en te beleven, concluderen bewoners, ondernemers en de gemeente. Penningmeester Piest: ''Het station krijgt straks een upgrade, dan komen bezoekers daar aan en worden ze verwezen naar het centrum. Vanuit het centrum zijn er tal van mogelijkheden. De bewegwijzering zorgt voor de verbinding.''

''Park Rams Woerthe, een locatie waar veel meer bezoekers naartoe mogen'', meent Harmsma. ''Dat soort plekken werden niet benut. Het is nogal gefragmenteerd.'' De wethouder is trots op de stad en haar ondernemers. ''Bijzonder is de veerkracht van onze horeca en de vindingrijkheid van ál onze ondernemers in deze zeer moeilijke tijd. Ondanks alles zie je dat er reuring ontstaat in de stad. Denk aan ons straks gerenoveerde intercitystation, gerestylede Steenwijkerdiep en de geclusterde musea. Dat zijn toekomstige visitekaartjes.''

''Een goede bewegwijzering is van belang, bijvoorbeeld om een locatie als Park Rams Woerthe meer onder de aandacht te brengen'' - Wethouder Bram Harmsma (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Hij benadrukt dat de ontwikkelingen voordelig zijn voor inwoners van heel Steenwijkerland. ''We willen verbinden met andere hotspots. Zoals Giethoorn, Vollenhove, Blokzijl, Nationaal Park Weerribben-Wieden. Er is ontzettend veel om bezoekers op te trakteren.''