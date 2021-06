Vier jaar na de dood van Joey uit Haaksbergen dreunt zijn vermissing nog altijd na in de rechtszaal

Hij liep letterlijk tegen de lamp. In februari dit jaar vestigde de Haaksbergenaar namelijk de aandacht van surveillerende agenten op zich door met zijn scooter zonder licht door Hengelo te rijden.

Bij het zien van de agenten ging Björn er meteen vandoor, maar even verderop begaf zijn scooter het. B. probeerde zich nog wel uit de voeten te maken, waarbij hij een tas weggooide, maar na een korte achtervolging kon hij alsnog worden ingerekend.

Omdat er in de weggegooide tas meerdere zakjes met drugs werden aangetroffen, werd er een onderzoek ingesteld in de woning aan de Doctor Schaepmanstraat. Daarbij werd een mini-drugslab ontdekt.

Krakkemikkig busje

Het was in 2017 dat Haaksbergen internationaal nieuws werd. Aanleiding vormde de vermissing van Joey Hoffmann. De 21-jarige Haaksbergenaar was samen met Björn en Derya in een krakkemikkig busje naar Turkije afgereisd.

Björn en Derya wilden daar een nieuw bestaan opbouwen. Ook moest Derya, die aan een zeldzame nierziekte lijdt, in haar vaderland een medische controle ondergaan. Dit nadat Björn ooit een nier aan haar had afgestaan. Joey, timmerman van beroep, was meegegaan om te helpen bij het bouwen van een huis.

Om onbekende reden zou Joey echter weer zijn vertrokken, waarna hij vervolgens vijf weken lang werd vermist. Deze vermissing, de uitgebreide zoektocht en de wat schimmige achtergronden rond het hele Turkije-avontuur werden breed uitgemeten in de vaderlandse en internationale pers.

Dood in rivierbedding

Uiteindelijk werd Joey's stoffelijk overschot teruggevonden in een droge rivierbedding. Hoewel Björn en Derya enige tijd als verdachten in beeld waren, wees autopsie uit dat Joey waarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven. Björn en Derya werd uiteindelijk niet door de Turkse justitie vervolgd en reisden in hetzelfde krakkemikkige busje terug naar Haaksbergen.

De spraakmakende vermissingszaak rond Joey Hoffmann uit Haaksbergen dreunt tot op de dag van vandaag na in de rechtszaal. (Foto: RTV Oost)

De 'affaire-Joey Hoffmann' dreunt echter tot op de dag van vandaag na. Vooral omdat het Björn en Derya het nooit is gelukt hun oude leventje weer op te pikken. Zo kregen ze bij terugkeer in Twente te maken met de nodige dreigementen aan hun adres.

Björn en Derya bleven in Haaksbergen wonen, waar ze echter samenleefden als kat en hond. Bij een zoveelste ruzie ging het mis toen Derya in 2019 haar partner met een mes neerstak. Björn overleefde de steekpartij ternauwernood.

Derya werd voor psychatrisch onderzoek overgebracht naar het Pieter Baan Centrum en zit momenteel vast in de penitentiaire inrichting in Zwolle. Het tweetal is na de steekpartij gescheiden.

Schoon schip

Na zijn aanhouding in februari in Hengelo heeft Björn tijdens de rechercheverhoren schoon schip gemaakt, aldus bronnen tegenover RTV Oost. Hij vertelde dat na het Turkije-avontuur zijn naam té besmet was om nog op een normale manier de kost te kunnen verdienen.

Björn solliciteerde zich naar eigen zeggen suf, maar kwam nergens meer aan de bak.

Voor het vertrek naar Turkije werkte hij onder meer in de horeca en probeerde als kunstenaar aan de bak te komen, maar er bleek weinig animo voor zijn artistieke creaties.

Slimme gast

Om toch maar wat te verdienen, ging hij puppy's fokken. En stortte zich bovendien op de productie van synthetische drugs. Hij zag geen andere uitweg, zo verklaarde hij tijdens de politieverhoren.

"Typisch Björn dat het hem dan nog lukt ook. Want zo eenvoudig is het nog niet om amfetamine te maken. Björn beschikt echter blijkbaar over de capaciteiten. Hij is gewoon een slimme gast", aldus een kennis uit zijn naaste omgeving.

Bij een inval in de woning van Björn B. stuitten agenten op een mini-drugslab. (Foto: News United)

Het rijden zonder verlichting op zijn scooter was echter een wat minder doordachte actie, want juist daardoor liep hij tegen de lamp.

.38-revolver

Behalve dat B. wordt verdacht van drugsbezit en de productie ervan, wordt hem bovendien ten laste gelegd dat hij in het bezit was van een .38-revolver. Tijdens de verhoren heeft hij aangegeven dat dit een erfstuk was van zijn vader.

De revolver hing als decoratiestuk aan de muur. Maar omdat het schiettuig nooit onklaar was gemaakt, wordt hem nu ook verboden wapenbezit ten laste gelegd.

Het ging vanochtend overigens om een pro-formazitting. De strafzaak wordt eind augustus inhoudelijk behandeld.