Twente Airport wil opnieuw ontheffing van Inspectie: "Draaipaden zijn onnodig"

Op de luchthaven bij Enschede mogen grote toestellen als een Boeing 747 wel landen, maar niet meer zomaar opstijgen. De luchthaven moet eerst aanpassingen doen aan de infrastructuur. Zo moeten de landingsbanen verstevigd worden en moet het voor vliegtuigen mogelijk zijn om te draaien via zogenoemde runway turn pads.

Internationale richtlijnen

Het aanleggen van die draaipaden noemt Twente Airport 'onnodig'. "Je moet die paden volgens internationale richtlijnen hebben, zodat een toestel snel de baan kan verlaten en plaats kan maken voor een volgend vliegtuig. Maar Twente Airport is geen drukke luchthaven waar elk moment weer een nieuw toestel kan komen", zegt algemeen directeur Jan Schuring. "We kunnen hier 24 uur van tevoren een groot toestel inplannen, dus de noodzaak van de draaipaden is er niet."

Twente Airport heeft een verzoek om de draaipaden niet aan te hoeven leggen ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De verhouding tussen beide partijen stond de afgelopen maanden op scherp. Die onenigheid ging eerst over het weer mogen laten opstijgen van een aantal van de geparkeerde Boeings van Lufthansa.

Voor de rechter

In april stonden beide partijen opnieuw tegenover elkaar; dit keer wilde Twente Airport juist dat de toestellen langer mogen blijven staan dan tot juni 2021. In een kort geding stelde de rechtbank de luchthaven in het gelijk; de geparkeerde toestellen mogen ook later vertrekken.

"Wij gaan er vanuit dat de inspectie op inhoud, dus zakelijk, de hele aanvraag zal beoordelen. Van een overheidsinstantie mag je verwachten dat ze het zonder emoties beoordeelt", zegt Schuring over de nieuwe aanvraag bij de inspectie. "Wij hebben ons verzoek tot ontheffing goed onderbouwd met een heleboel bijlagen. We hopen binnen acht weken antwoord te hebben."

Grenzen van de wet

De inspectie noemde Twente Airport eerder een 'luchthaven die telkens de grenzen van de wet opzoekt'. De luchthaven, die draait op gemeenschapsgeld, draaide vorig jaar een recordverlies van ruim één miljoen euro. Schuring zegt het jammer te vinden dat er een negatief beeld over Twente Airport is ontstaan. "Wij proberen hier een rendabele luchthaven op te zetten. En de veiligheid is nooit in het geding geweest, dat betwist de inspectie ook niet."

De ILT zegt later vandaag met een reactie te komen.