Gezin rechtop in bed als 's nachts vuurwerkbom bij woning Wesselerbrink Enschede ontploft

Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot. Overal in de hal van de woning lag glas. De politie wil contact met getuigen om de dader of daders te vinden. Voor de bewoonster en haar kinderen is het een raadsel waarom hun huis het doelwit was. Ze hebben met niemand ruzie.

Wie heeft er donderdag 27 mei tussen drie uur en half vier 's nachts iets gezien in de omgeving van de Ypelobrink in Enschede? Bijvoorbeeld een persoon die hard wegrende, of een voertuig dat hard wegreed? Wie weet wat of wie hier achter kan zitten?

Als je de politie nog niet hebt gesproken en je beschikt over camerabeelden uit de omgeving, dan komt de politie graag met je in contact

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

zaaknummer: 2021236596