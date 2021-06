Kijk mee: oplichter probeert in Vechtdal te ruilen zonder bon, maar winkeliers hebben 'm door

De oplichter komt in beeld bij Medikamente Die Grenze in Hardenberg waar hij op slinkse wijze gratis aan multivitaminen probeert te komen.

Dan verlegt hij zijn 'werkterrein' naar Ommen waar hij bij een drogist eerst voedingssupplementen uit het schap pakt en dan naar een medewerker loopt met een verzonnen verhaal. Zijn zieke vrouw zou de toevoegingen niet meer nodig hebben en hij komt de supplementen weer terugbrengen. Een bonnetje heeft hij niet meer. Logisch, want hij is niet eens langs de kassa geweest.

Heeft u een bonnetje?

Even later duikt hij op bij een biologische winkel. Daar volgt een variatie op het thema 'ruilen zonder bon'. Hij pakt een blik kokosolie en levert die even later in om te retourneren. Met een andere medewerker zou zijn afgesproken dat hij kon ruilen zonder bon. Gelukkig trappen ze ook hier niet in de ordinaire oplichting en krijgt de kale man nul op het rekest.

Signalement

huidskleur: getint

leeftijd: tussen 40 en 50 jaar oud

uiterlijke kenmerken: verzorgd, kaal hoofd

kleding: lichte bodywarmer met daaronder een blauwe blouse, blauwe spijkerbroek

taal: accentloos Nederlands

Mogelijk heeft deze man het behalve in Hardenberg en Ommen op nog veel meer plekken geprobeerd. Wie weet wie deze oplichter is? Waar is hij op dit moment?

Tips

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hardenberg of Ommen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000