In beeld: computerbedrijf Rouveen krijgt inbrekers over de vloer

Terwijl Rouveen nog in diepe rust is, wordt rond 02.30 uur met geïmproviseerd gereedschap een gat gesneden in het glas van het prachtige gebouw van de voormalige middelbare school op de hoek van de Oude Rijksweg en de Schoolwijksweg.

Computerbedrijf gevestigd in voormalig schoolgebouw (Foto: Onder de Loep)

Niemand die iets hoort als er een gat in het glas wordt gesneden en de metalen sponningen en tralies van de ruit worden verbogen. Twee inbrekers klimmen het pand binnen en besluipen als een roofdier -al tijgerend- een vette buit.

Facturen bekijken

Ze blijven laag om het bewegingsalarm niet te activeren en ze wanen zich blijkbaar veilig, want ze nemen alle tijd. Een van de inbrekers die in beeld komt, zit achter de toonbank van het winkelgedeelte van het bedrijf en neemt op zijn gemakje de facturen door om de prijzen en de specificaties van de computers te vergelijken.

Het lijkt erop dat de inbrekers precies wisten wat ze moesten doen Albeto Schra, mede-eigenaar G&A Computers

Er worden zelfs enkele laptops geopend om te beoordelen of ze de moeite waard zijn om mee te nemen. Na een flinke poos zijn ze toch onvoorzichtig en activeren ze het alarm. De inbrekers gaan weg zoals ze waren gekomen, via het raam terug in de anonimiteit van de donkere nacht.

Klapperende lamellen

Het is inmiddels 03.31 uur. Op dat moment gaat het alarm af en rinkelt bij de eigenaren van G&A Computers de telefoon. Ze wrijven nog de slaap uit de ogen als ze in hun zaak staan, ze zien eerst alleen nog klapperende lamellen en dan ineens zijn ze klaarwakker: er is bij de inbraak voor vele duizenden euro's gestolen.

Inbrekers maakten gat in de ruit om binnen te komen (Foto: Onder de Loep)

Vooraf onbekenden gezien

De middag voor de inbraak, zondagmiddag rond 16.30 uur, zien twee getuigen bij het voormalige schoolgebouw twee auto's staan. Een donkere bestelauto met daarin twee personen en een lichtkleurige personenauto met daarin drie personen. Beide auto's zijn voorzien van witte kentekenplaten. Als een hond begint te blaffen horen de getuigen dat één van de auto's claxonneert, waarna de auto's wegrijden in de richting van de J.J. Gorterlaan.

Het is niet gezegd dat de twee auto's in verband staan met de inbraak, maar opvallend was het wel. Wie heeft er nog meer opvallende zaken gezien?

Kostbare laptop

Onder de gestolen spullen zitten ook computers die juist die week aan klanten uitgeleverd zouden worden. Aan Alberto Schra en zijn compagnon de vervelende taak om de dag na de inbraak deze klanten te informeren. Gelukkig is er veel begrip en de orders worden opnieuw besteld.

Eén gestolen laptop springt eruit, dat was een HP ZBook Create met een zware grafische kaart die was besteld door een architect. Verkoopwaarde van de laptop: meer dan 3000 euro.

Kostbare laptop een van de gestolen goederen (Foto: Onder de Loep)

Hoe weet je of iets is gestolen?

De eigenaren van de computerzaak hebben een lijst met alle gestolen apparaten aan de politie gegeven, inclusief zoveel mogelijk serienummers. Die goederen komen in een register dat door iedereen te raadplegen is. Dus als je via een particulier een apparaat wilt kopen en je wilt nagaan of iets is gestolen, dan is dat te checken.

Je kunt hier op stopheling.nl checken of iets is gestolen.

Gestolen laptop van G&A Computers staat geregistreerd (Foto: Stopheling.nl)

Weet je meer?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Staphorst een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

