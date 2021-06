Enschede wil meer paradijsvogelwoningen aan de rand van de stad

Een paradijsvogelwoning zoals deze staat in Enschede (Foto: Studio AR)

Paradijsvogels, daklozen. Enschede heeft er tussen de drie- en vijfhonderd. Op een aantal plekken in Enschede moeten groepjes paradijsvogelwoningen worden gebouwd om de zwervenden van de straat te halen. De gemeenteraad is voor, de politie ook.

Als voorbeeld dient de pilot Paradijsvogelwoningen naast de Forelderij en het crematorium. "Daar is het succesvol", wijst raadslid Barry Overink van Burgerbelangen Enschede. Hij diende in de gemeenteraad een motie in om meer tiny houses voor zwervers in Enschede te bouwen; die motie werd unaniem aangenomen. De politie liet ook al weten voortzetting van het project te willen.

Stadsrand

"Misschien gaat het wel boven verwachting", zegt Overink. "Ze blijven er wonen, we zien ze ook nauwelijks in de stad terug. Dit kunnen we ook op andere plekken aan de randen van de stad toepassen."

Hij is geen voorstander van clustering van de probleemgevallen: "We willen geen dertig of veertig woninkjes op een locatie."

Paradijsvogelwoningen

Zwervers kunnen sinds drie jaar terecht op een terrein ingeklemd tussen het crematorium en de Forelderij. Op dat terrein werden tien paradijsvogelwoningen gebouwd. Medewerkers van welzijnsorganisatie Surplus haakten aan en zijn dag en nacht beschikbaar om ondersteuning te bieden.

De Forelderij biedt hen dagbesteding en werk. Overigens niet alleen aan de bewoners van de tiny houses. Dagelijks wordt opvang geregeld voor mensen met een sociaal-psychisch probleem en of een verslavingsachtergrond. Ze zijn actief in de houtwerkplaats, de groente- en fruittuinen en het horecagedeelte.

Combinatie met voedselbos

"Een mooi project. Als we niet genoeg aandacht aan die groep besteden, zwerven ze door de binnenstad. Er is dagbesteding, ze hebben een woning, een prikkelarme omgeving en we geven ze een opstap naar het normale leven. Je kunt heel veel doen", aldus Overink.

Hoewel nog geen plekken zijn aangewezen, geeft het raadslid al wel een voorzet. “We zijn bezig met een voedselbos in de stad. Misschien kun je die activiteit wel met die tiny houses combineren.”

Afspraken

Het zomaar aanwijzen van plekken gaat wat Overink betreft niet door. “Met omwonenden worden vooraf heel goede en duidelijke afspraken gemaakt. En als er dan wat is kunnen ze bij een persoon terecht.”