Twentse gemeenten willen samen G-sport aanpakken: "Dit is onze kans"

Samen met Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo en voorzitter van de Special Olympics Twente in 2022, maakt Maathuis zich hard voor de G-sport. Want, zo zijn beide wethouders het eens, er kan nog veel beter. De komst van de Special Olympics naar Twente is een boost, maar vooral ná het evenement valt er veel te winnen.

Aanbod versnipperd

Dat blijkt ook uit een rondgang van RTV Oost. Er is geen eenduidig beeld van het aanbod van de G-sporten en hoeveel potentiële G-sporters er zijn in de regio. Ook is er weinig vertrouwen bij G-sportteams en -verenigingen in het huidige lokale beleid.

“Het aanbod en het beleid zijn nu nog versnipperd”, stelt Bruggink. “We moeten dit nu met alle gemeenten samen oppakken, dat kan alleen regionaal. Na het evenement moet er een goede bodem liggen om verder op te bouwen.”

Ook gedeputeerde Roy de Witte van de Provincie Overijssel ziet kansen in een regionale aanpak. "De komst van de Special Olympics is de aanjager voor de G-sport hier. Ik voel dat de tijd rijp is om juist nu door te pakken. Je moet het samen doen zodat hier een beweging opgang komt, ook na het evenement."

Meer aandacht

Beide wethouders willen een regionale aanpak om het sportaanbod te regelen en de G-sport toegankelijker te maken. Daarnaast moet het vervoer beter geregeld worden en subsidies moeten door alle gemeenten besproken worden. Problemen die naar voren kwamen bij de rondgang van RTV Oost onder sportverenigingen. “Natuurlijk zijn er ook zaken die door een gemeente opgepakt moeten worden, maar in grote lijnen kunnen we heel veel regionaal regelen.”

De doelgroep is fantastisch, dit is onze kans Claudio Bruggink, voorzitter Special Olympics

Arjen Maathuis, wethouder in Almelo, stelt dat daar ook een grote rol is weggelegd voor de reguliere sportverenigingen. “Er moet meer aandacht voor G-sport komen bij die verenigingen. Uiteindelijk is het doel dat iedereen in de regio kan sporten. Dat hoeft niet perse allemaal te kunnen in Almelo, want als we het goed regelen kunnen we dat verspreiden door heel Twente.”

Bruggink vult aan: “Reguliere sportverenigingen moeten er meer open voor staan. Ze moeten inzien dat deze doelgroep ook heel veel kan toevoegen aan de club. Zelfs als verdienmodel. Dat ‘onbekend maakt onbemind’ moet eraf.”

Het aanbod van gehandicaptensport kan beter:

‘Dit is onze kans’

Dat er in een stad als Enschede met twee grote hockeyclubs (EHV en PW, red.) geen enkel G-hockeyteam is, kan volgens Bruggink niet. “Dat is nou zo’n voorbeeld waar dus echt verandering in moet komen. Een stad als Enschede moet minimaal één G-hockeyteam hebben. Kijk, het is goed dat er verenigingen zijn zoals De Tubanten (Sportvereniging voor gehandicapten, red.), maar het geeft ook aan dat het allemaal nog niet goed geregeld is. Want dan zou het niet nodig zijn om een vereniging speciaal voor G-sporters te hebben. Het moet onderdeel worden van het reguliere sportaanbod.”

Sinds de komst van de Special Olympics naar Twente komen alle veertien sportwethouders al regelmatig samen voor een overleg. Dat moet ook na het evenement blijven gebeuren, stelt Bruggink. “Het moet straks niet in elkaar zakken. Nee, je moet de energie juist vasthouden. Over vier jaar wil ik kunnen zeggen: ‘We hebben echt grote stappen gezet, dankzij de Special Olympics’. De doelgroep is fantastisch, dit is onze kans.”