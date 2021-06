Wie wint de Cultuurprijs Overijssel 2021?

Vanmiddag worden op TV Oost in het programma Bij Oost | Vandaag zowel de winnaar van de Cultuurprijs Overijssel als het Cultuurtalent Overijssel bekendgemaakt. Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de prijs, meldt de organisatie die onder leiding staat van oud-burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer. "Niet alleen het bedrag is verhoogd, ook de aanloop en uitreiking van de prijzen zijn geheel vernieuwd." Beide winnaars ontvangen een 'fors geldbedrag' van tienduizend euro. Dat moet de prijzen inspirerend en stimulerend maken voor kunst en cultuur in Overijssel.

Uitreiking in september

Tot afgelopen 21 mei kon iedereen die professioneel in de kunst- en cultuursector werkt worden voorgedragen als nominatie. In totaal waren er 71 nominaties. De winnaars zijn gekozen door het bestuur van de Cultuurprijs Overijssel en een externe vakjury.



De prijzen worden in september uitgereikt in Theater de Spiegel waar de winnaars in de spotlights worden gezet. Tijdens een feestelijke avond wordt de Cultuurprijs Overijssel uitgereikt en het Cultuurtalent van Overijssel uitgeroepen in een bijzonder programma in Theater de Spiegel in Zwolle. Het programma wordt samen met de winnaars gemaakt en staat geheel in het teken van de winnaars zelf.

In 2018 werd voor het laatst de Cultuurprijs uitgereikt aan violist Daniel Rowland uit Weerselo. De Enschedese danser Tiemen Stemerding werd uitgeroepen tot Cultuurtalent.