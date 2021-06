Ralph Keuning en MINKA winnen Cultuurprijs en Cultuurtalent Overijssel

De winnaars van de Cultuurprijs Overijssel en het Cultuurtalent Overijssel werden door Henk Jan Meijer, Voorzitter van de Stichting Cultuurprijs Overijssel en oud-burgemeester van Zwolle en Eerste Kamer-lid, bekendgemaakt. Ralph Keuning is de winnaar van de Cultuurprijs Overijssel. De directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino krijgt de prijs omdat hij volgens de jury een waardevolle bijdrage levert aan de versterking van het kunst- en cultuurklimaat in Overijssel. "Hij is een kunst- en cultuurambassadeur bij uitstek."

Hoog artistiek niveau

Keuning wordt door de jury geëerd om de collecties van beide musea en de bijzondere exposities die er te zien zijn, én de vele nationale en internationale bezoekers die het daarmee trekt. De Fundatie trok in 2019 ruim 250.000 bezoekers naar de Zwolse regio. "Het bestuur is van mening dat Ralph Keuning als directeur van Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis staat voor creatieve vernieuwing in de beeldende kunst en met zijn exposities een hoog artistiek niveau bereikt. Beide musea trekken jaarlijks vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. De impact hiermee op het cultuurtoerisme naar Overijssel is aanzienlijk."

Ik heb de provincie heel diep in mijn hart zitten. Ralph Keuning, Directeur Museum de Fundatie

Keuning voelt zich vereerd. "Ik vind het heel bijzonder en ik ben er ook heel erg blij mee", zegt hij in een reactie. "Ik werk hier nu ruim veertien jaar en ik heb de provincie heel diep in mijn hart zitten." Keuning vindt het bijzonder dat hij na al die tijd zo'n prijs krijgt. "Overijssel is een ontzettend interessante plek. Het ligt gewoon middenin Europa en zo heb ik het eigenlijk altijd gevoeld. Het is een plek die de tentakels uitstrek Duitsland in, naar Scandinavië, naar het zuiden naar België.

Drempels weghalen

Volgens Keuning slaag De Fundatie er in grote groepen mensen te bereiken door heel divers te programmeren. "Ook vanuit het hele diepe gevoel dat kunst in essentie voor iedereen is en dat een museum drempels moet weghalen. "

Veelbelovend Popmusicus

De Deventerse zangeres Minka Hebing, artiestennaam: MINKA, wint de prijs Cultuurtalent Overijssel omdat zij bijzondere plek inneemt in de popcultuur in de regio. De jury noemt het talent van MINKA opmerkelijk en geeft haar deze prijs als een stimulans om door te gaan als veelbelovend popmusicus. "Zij heeft een heel eigen ‘sound’, in een mix van synths, beats, onbevangenheid, uitdaging en beweging. Iedereen wil dansen op de muziek van MINKA."

"Het is meer dan opmerkelijk dat MINKA in zo korte tijd zich heeft weten te onderscheiden als poptalent. Covid 19 maakte het ook voor MINKA nauwelijks mogelijk om in 2020 en de eerste helft van 2021 haar talent live op podia te laten zien, terwijl ze wél veel geboekt was voor onder meer festivals. Ze profileerde zich vervolgens met enkele bijzondere video’s en nam deel aan live-streams. Het uitzonderlijke talent van MINKA hoort thuis op de vele festivals en poppodia."

Het is een grote eer. MINKA

MINKA reageerde ook zeer verheugd. "Het is een grote eer. Ik heb heel hard gewerkt en kan nu nog mooiere dingen gaan doen. Er komt een album aan met vrolijkheid maar ook serieuze dingen. Ik heb nog wel wat vertellen." Doelen heeft de Deventer artiest voor de toekomst ook. "Mijn eerste doel is Pinkpop. Ik wil daar in een roze pak staan, daar heb ik ooit over gedroomd."

Eerdere winnaars van de respectievelijk Cultuurprijs en prijs voor Cultuurtalent waren dirigent Carl Wittrock en rapper Typhoon in 2014, cabaretier André Manuel en het jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel in 2015, schrijver Eus en zangeres Johanneke ter Steege in 2016, rappers Rico & Sticks en de jonge pianist Evander Eijsink in 2017, violist Daniel Rowland en danser Tiemen Stemerding in 2018.