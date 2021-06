Medewerker steelt kwart miljoen euro van kringloopwinkel in Deventer, OM eist taakstraf

De officier van justitie heeft vanmiddag in Zwolle de maximale taakstraf van 240 uur geëist tegen een man uit Almere. De verdachte zou bij een kringloop in Deventer jarenlang veel geld uit de kassa hebben gestolen. De officier van justitie gaat uit van 170.000 euro.

De man van 39 begon in 2013 te werken voor de kringloopwinkel. In eerste instantie stond hij niet achter de kassa, maar in 2015 kwam daar verandering in. Het werk beviel hem, maar dat de man geen bonus kreeg zat hem dwars. “Daar werd ik boos om en ik voelde me een slachtoffer. Andere collega’s kregen wel een bonus, ik kreeg deze in eerste instantie niet als sw’er (sociale werkvoorziening - red.). Daarom heb ik wekelijks 100 euro uit de kassa gehaald en de aankopen verwijderd in het kassasysteem. Dat beken ik, het valt niet goed te praten en ik heb er spijt van”, vertelde de verdachte tijdens de zitting voor de rechtbank in Zwolle.

262.000 euro

In de jaren dat de man achter de kassa stond, zou er volgens de kringloop voor 262.000 euro aan aankopen uit de kassasystemen zijn gehaald. Volgens de berekeningen van de man is dat niet juist, er zou nooit meer dan 14.000 euro zijn gestolen door hem. “Ik werkte nieuwe medewerkers en stagiaires in. Ik moest met ze oefenen hoe ik producten moest aanslaan in de kassa. Maar die verkochten we niet, daarom moest ik die transactieregels uit de kassa halen. Daarnaast maakt ieder mens fouten tijdens werk”, verklaarde de man. De kringloopwinkel verzamelde bewijs via onder andere videobeelden en kasverschillen. In 2019 werd de man ontslagen. De kringloopwinkel deed aangifte.

De rechter confronteerde de man ook met contante stortingen die hij deed bij de bank. “Ik werkte als dragqueen, het geld dat ik daarmee verdiende heb ik gestort. Het geld dat ik heb gestolen bij de kringloop gebruikte ik om samen met mijn vriend uit eten te gaan. Dat deden we één of twee keer per maand.”

Flink verschil

Er zit dus een flink verschil tussen de 14.000 euro die de man verklaart en de 262.000 euro die de kringloop benoemt. De man zou eerder al aan leidinggevenden van de kringloop hebben verteld ongeveer 300 euro per werkdag te hebben gestolen. De officier van justitie rekent hem daarom een bedrag aan van ruim 170.000 euro, gebaseerd op vier dagen werk per week gedurende de periode dat hij kassawerk deed.

De man heeft inmiddels weer een nieuwe baan bij een kringloop in zijn woonplaats. “Daar draai ik geen kassa om herhaling te voorkomen”, wist de verdachte te vertellen. “Ik heb echt spijt. Een celstraf zou dan ook een hel zijn. Ik heb een eetstoornis en veel stress. Ik ga dat niet overleven met mijn autisme. Ik ben wel bereid om een taakstraf af te leggen”, vertelde verdachte.

Strafblad leeg

Mede omdat de reclassering niet denkt dat de man opnieuw de fout in gaat en zijn strafblad leeg is, eist het Openbaar Ministerie een taakstraf van 240 uur. Ook eist de officier van justitie dat de verdachte de 170.000 euro terugbetaalt aan de kringloopwinkel. Als de man binnen drie jaar wel weer geld wegsluist, wil de officier van justitie hem alsnog de cel in hebben.

Volgens de advocaat van de verdachte is er geen enkel bewijs dat de man meer dan 14.000 euro heeft gestolen: “Er is te veel natte vingerwerk gebruikt bij het vaststellen van die 262.000 euro. Deze bedragen zijn uit het systeem verdwenen, maar er is geen bewijs dat dit totaalbedrag door hem uit de kassa is gehaald. Daarnaast had de kringloop haar personeel beter moeten controleren, de cliënt had tegen zichzelf beschermd moeten worden. Ik verzoek dan ook hem schuldig te bevinden, maar hem geen straf op te leggen.”

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.