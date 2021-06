Inwoners van Staphorst scoren het hoogst op 'noaberschap', blijkt uit onderzoek

In geen enkele gemeente in Nederland is de betrokkenheid tussen inwoners zo hoog als in Staphorst. Daarmee is Staphorst de gemeente met het hoogste zogenoemde sociale kapitaal van Nederland. Dat heeft economische onderzoeksbureau SEO onderzocht, schrijft Trouw.

Staphorst scoort 0,99 op een schaal van 1 en is daarmee koploper in Nederland. Sociaal kapitaal betekent dat mensen betrokken zijn bij elkaar en een beetje op elkaar letten.

Noaberschap

Hoe hoger de score, hoe lager de criminaliteitscijfers en hoe hoger de kansen op de arbeidsmarkt. Beide zijn van toepassing op de gemeente Staphorst. Er is nauwelijks werkloosheid en de criminaliteitscijfers zijn opvallend laag. In Overijssel en de Achterhoek – waar noaberschap een vaak gebezigde term is – is het sociaal kapitaal groot.

Onderzoekers kwamen via een drietrapsraket op deze score uit. De eerste is het aantal schenkingen aan goede doelen, dat iets zegt over hoe gericht op een ander mensen zijn. Daarnaast weegt het aantal stemmers bij gemeenteraadsverkiezingen mee als maatstaf voor solidariteit. In Staphorst was dat vier jaar geleden 79,8 procent. Deze gemeente stond daarmee op plek 4 van ons land.

Ook keken onderzoekers naar het aantal bloeddonoren. Ook geeft volgens het onderzoek aan dat je naar een ander omkijkt.

Sociale controle

Een keerzijde is er ook. Er is veel sociale controle in hechte gemeenschappen. Dat kan door mensen als beklemmend worden ervaren. Bovendien is het zo dat de coronacijfers in Staphorst tot de hoogste van Nederland behoren. Het is niet helemaal zeker hoe dat kan, maar volgens de vorige burgemeester Gerrit Jan Kok is de kans groot dat dit juist komt door de hechtheid van de gemeenschap. Kerkgang zou niet de oorzaak zijn.

Zwartewaterland (0,84), Dalfsen (0,72) en Kampen (0,7) scoren ook opvallend hoog. Zwolle staat op 0,48. Heel Overijssel scoort goed, met uitzondering van Almelo, Enschede, Deventer en Hengelo. Almelo heeft het laagterecord in Overijssel met 0,15.