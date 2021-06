Liquidatieproces tegen Twentse Godfather in beveiligde rechtbank De Bunker

Het strafproces tegen de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. en zijn veronderstelde Enschedese rechterhand Brillie zal gevoerd worden in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. De twee worden ervan verdacht dat ze opdracht hebben gegeven voor verschillende moordaanslagen in Twente en Gronau. Omdat de zaak bolstaat van verschillende vetes in de onderwereld wordt in verband met de veiligheid uitgeweken naar de hoofdstad.

Simo en Brillie zouden gelieerd zijn aan de zogenoemde tattookillers, een groep vermeende huurmoordenaars. Ze zouden strijd voeren met de oostelijke tak van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Die vete zou zijn ontstaan na de moord op Enschedeër Onno Kuut, lid van de tattookillers en een oude vriend van verschillende Satudarah-aanhangers. Vrijwel alle betrokkenen in dit onderzoek dragen eenzelfde tatoeage op de rug met Chinese tekens.

Onbetrouwbare getuigen

Nadat in 2017 verschillende moordaanslagen waren gepleegd in Twente en Gronau brachten personen die omgaan met Satudarah een aantal getuigen naar de politie. Die verklaarden daar dat Simo en Brillie achter de aanslagen zaten.

Het gaat dan onder meer om het in brand steken van een kapper in Enschede, het beschieten van een man in Gronau en het doorzeven van meerdere panden in Enschede met automatische wapens. In een van de beschoten panden lag een kindje te slapen, de kogels lagen op het bedje. De twee uitvoerders van de aanslagen zijn veroordeeld tot een kwart eeuw cel.

Simo zou de aanslagen hebben verordonneerd vanuit zijn Duitse cel (hij zat vast voor internationale drugshandel) en Brillie zou als 'makelaar' hebben gefungeerd. Zo kon hij volgens justitie onder mee beschikken over wapens en geld om de 'hitmen' te voorzien.

Volgens de verdediging van Brillie, (oud)Holleeder-advocaten Stijn Franken en Sander Janssen, zijn de getuigenissen die zijn afgelegd bij de politie verre van betrouwbaar. "Sommige getuigen waren eerst afgeranseld door Satudarah-leden, voordat ze bij de recherche gingen verklaren. Die getuigenissen zijn onder druk afgelegd en dus niet bruikbaar als bewijs." Brillie zelf gaat nog een stap verder: "Het OM werkt samen met Satudarah".

Chats en USB-stick

Justitie denkt daar heel anders over. Veel van de verhalen die getuigen hebben verteld, kunnen volgens het OM worden gestaafd met objectieve bewijzen. Zo bestaan er verschillende chats waaruit de betrokkenheid van Simo en Brillie blijkt.

Ook is er een USB-stick gevonden met een soort criminele administratie. Die stick wordt gelinkt aan Brillie. Er staan onder meer bedragen op gemeld van een hotelkamer die is gehuurd na een aanslag, de benzine die is gebruikt om de kapper in de fik te steken en van degene die een vluchtauto zou hebben geregeld.

Ook is op de stick een serienummer te vinden van een gps-zender waarmee een doelwit is gevolgd en het kenteken van de auto van een van de slachtoffers.

Volgens Brilie staan er veel fouten in het rechercheonderzoek. "Ik wil daar een heleboel over zeggen, maar daar wil ik eerst mijn advocaat over spreken." Hij is slechts één keer gehoord bij de politie. Of Godfather Simo inmiddels is ondervraagd, is onbekend. Bij een voorbereidende rechtszitting was hij vandaag niet aanwezig. Beide verdachten blijven voorlopig achter tralies.

De eerste rechtszitting in De Bunker is eind september. Dan kunnen advocaten eventueel verzoeken doen om aanvullend onderzoek.