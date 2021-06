Bouwen in polder Mastenbroek? "Onvoorstelbaar en onbespreekbaar"

"Zoiets verzinnen ze ergens tien hoog in een flat." Henk Pelleboer, geboren en getogen in Mastenbroek, is verbijsterd als hij leest dat zijn polder prima geschikt zou zijn voor duizenden nieuwe huizen. Er staat nog helemaal niets vast, maar alleen het idee al dat bouwen in de Mastenbroekerpolder mogelijk zou zijn, schiet de inwoners in het verkeerde keelgat.

Nationaal Landschap

Ook Bart Jan Meuleman reageert verbaasd. Hij runt met zijn vader een melkveehouderij: "Ik las het vanmorgen en we zeiden nog lacherig tegen elkaar, 'ik geloof dat we de koffers maar moeten pakken', het is wel ongeloofwaardig. Dit gebied heeft de status Nationaal Landschap, er mag nergens meer worden gebouwd, en als dan één of ander adviesbureau roept dat hier prima woningbouw kan komen, dan is dat gewoon onvoorstelbaar.

Boer Bart Jan Meuleman uit Mastenbroek (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

In de polder Mastenbroek wonen bijna uitsluitend melkveehouders, daar is de grond het meest geschikt voor. "Het is echt goed boeren hier, laat ik dat voorop stellen", zegt Meuleman. "Maar het wordt er al niet makkelijker op. Ik zou wel wat meer weidegrond willen voor mijn koeien maar dat is nu al niet te betalen. Als er straks nog meer goede weidegrond wordt afgesnoept wordt het wel heel lastig."

"Stadszicht"

Het erf van de familie Pelleboer heet Polderzicht. Het is al generaties lang in de familie. maar wordt het straks mogelijk Stadszicht? Dat wil er bij Pelleboer niet in: "Nee, dit is de oudste en mooiste polder van Nederland, we hebben er alles aan gedaan om de weidevogels hier terug te krijgen. Hier bouwen is onlogisch, en onvoorstelbaar, en voor mij ook onbespreekbaar."

Boerderij Polderzicht van de familie Pelleboer in Mastenbroek (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De oudste polder van Nederland raakte al flink wat grond kwijt, onder meer aan de industrie in Genemuiden en de grote Zwolse wijk Stadshagen. Maar toen kwam ook het besef dat de polder grote landschappelijke waarde heeft, weet Pelleboer: "Er is in feite toegezegd dat er niet meer gebouwd zou worden. De nieuwe rondweg van Zwolle naar Hasselt is de grens, verder zou de bebouwing niet komen. Dus hoe kunnen ze nu bedenken om toch weer verder te gaan, ik vind het onvoorstelbaar."

Ook LTO is niet te spreken over de suggestie van het Economisch Instituut voor de Bouw: