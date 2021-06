Arthur uit Hengelo reist de hele wereld over voor zonsverduistering

Hij was al in Egypte, China en Amerika voor dé perfecte zonsverduistering. Arthur Wiegman uit Hengelo. En ook voor een gedeeltelijke zonsverduistering zoals vandaag in Nederland, kan hij niet wachten. Hij nam er zelfs speciaal vrij voor.

Om Arthur's fascinatie voor het heelal en alles wat zich daar afspeelt een hobby te noemen is eigenlijk te min. Hij heeft meerdere telescopen en in z'n flatje in Hengelo hangen posters van de zon, maan en planeten zoals Venus en Uranus. "Saturnus met z'n ringen die vind ik heel mooi. Maar eigenlijk alles wel."

Wereldreis

Om een zonsverduistering te zien is Arthur al op veel plekken geweest. "In 2007 was ik in Amerika, maar ik ben al in Hongarije, Egypte, China en Afrika geweest voor zonsverduisteringen." Al vanaf z'n 14e is hij gegrepen door het bijzondere gevoel dat gepaard gaat met een zonsverduistering.

Verslavend

Collega's op zijn werk bij TMZ vinden z'n fascinatie helemaal niet gek en bij zijn vrijwilligerswerk bij de sterrenwacht Cosmos in Lattrop kan Arthur zich helemaal uitleven. Hij kan niet wachten tot de volgende zonsverduistering: "Het is zo speciaal. Als het afgelopen is, zijn er mensen die gaan huilen, of elkaar in de armen vallen. Het is een beetje verslavend."

Arthur had soms pech bij de zonsverduistering, door bewolking of regen. "In Amerika had ik wel een beetje pech, juist op die plek waar ik zat werd het weer slecht." Vandaag lijkt het weer beter te zijn. "Ik hou het weer goed in de gaten, en toen ik door kreeg dat het mooi zou zijn heb ik direct vrij genomen."

Cadeautje

Arthur is z'n volgende volledige zonsverduistering al wel weer aan het plannen. "In 2024 zou ik naar Amerika kunnen, maar in 2027 is er ook een te zien in Spanje. Dat is wat dichterbij. En het is op mijn verjaardag, 2 augustus. Dat zou een mooi cadeautje zijn."