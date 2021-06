Miljoenen aan coke verhandeld recht voor de neus van politie Almelo

Een miljoenenvangst aan cocaïne dit voorjaar in Almelo was meer geluk dan wijsheid. In totaal werd er 112 kilo coke gevonden, verhandeld door een georganiseerde drugsbende. "Dit is het grote werk", aldus de officier van justitie op een eerste voorbereidende rechtszitting vandaag tegen twee verdachten.

Op 10 maart komt er een 'hit' in het kentekenregistratiesysteem van de politie. Een auto met een zogenoemd 'gevlagd' kenteken wordt herkend. Als surveillerende agenten de auto vervolgens zien rijden en gaan volgen, stuiten ze in Almelo op een mega-drugsdeal. De actie is beschreven in politieonderzoek Dender.

112 blokken coke

De agenten zien de cokedeal voor hun neus gebeuren en roepen hulp in. Bij de deal zijn drie voertuigen betrokken, de auto en twee busjes. In die busjes liggen pakketten cocaïne. In het ene busje 47 'blokken' en in het andere voertuig 65.

In totaal worden er vijf mensen aangehouden, onder wie de chauffeurs van de busjes. Alleen die twee zitten nog vast. "Ik voel mij genaaid. Ik dacht dat het om hasj ging", zegt één van hen. "Dat zeg ik niet om het goed te praten." De geboren Amsterdammer zegt veel spijt te hebben. In tranen vertelt hij: "Ik dank God dat hij de politie op mijn pad heeft gezet. Ik weet niet of het anders bij deze ene keer was gebleven."

Miljoenen-business

De Amsterdammer heeft veel schulden. Dat is volgens zijn advocaat ook de reden dat hij deze 'klus' is gaan doen. "Client heeft een eigen taxibedrijf, maar is door de corona-crisis in geldzorgen geraakt. Hij is daarom verleid om een soort pakezel te worden. Hij is er met open ogen ingetuind." De chauffeur van het andere busje zegt dat hij niks met de drugsdeal te maken heeft. "Ik word er ingeluisd."

Volgens de officier van justitie zijn beide verdachten geen kruimeldiefjes. "Het gaat hier niet om dealertjes met een bolletje in de zak. Dit is het serieuze werk, een miljoenen-business. Ze maken deel uit van een crimineel netwerk dat op grote schaal in drugs handelt."

De twee chauffeurs blijven voorlopig achter de tralies. Drie medeverdachten zijn een poos geleden op vrije voeten gesteld. Na de zomervakantie gaat de rechtbank zich over de zaak buigen.